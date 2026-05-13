Украинские силы все активнее интегрируют беспилотники с искусственным интеллектом в боевые операции, нанося точечные удары по российским логистическим маршрутам в глубоком тылу. Как сообщает Forbes, такая тактика постепенно выходит за пределы классической линии фронта и существенно изменяет подход к ведению войны.

Во время работы журналистов на передовом командном пункте в Харьковской области было зафиксировано, как украинские операторы запускают дрон, который на финальном этапе полета самостоятельно распознает цель и корректирует траекторию. Уже через несколько минут после этого другой беспилотник поразил обнаруженный вражеский транспорт, демонстрируя высокую эффективность новых технологий.

Командир подразделения беспилотных систем "Ясные Очи" 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" Георгий Волков отмечает, что развитие автономных систем существенно меняет логику современного боя. По его словам, внедрение интеллектуальных алгоритмов позволяет значительно быстрее выявлять и поражать цели, в том числе те, которые находятся далеко за линией столкновения.

Особую роль играет применение относительно недорогих FPV-дронов и автономных платформ, которые все чаще заменяют традиционные высокоточные ракеты. Стоимость таких беспилотников может колебаться от нескольких сот до нескольких тысяч долларов, что делает их массовое использование более доступным.

Украинские военные отмечают, что такая модель ведения боевых действий позволяет одновременно влиять на разные элементы российской военной инфраструктуры — от передовых позиций до складов и транспортных узлов в глубоком тылу. Это значительно усложняет обеспечение наступательных операций противника и изменяет баланс в современной войне.

