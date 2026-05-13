Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Война с Россией Теперь оккупантов ждет страшный ад: на Западе заявили о сенсационном успехе ВСУ
Теперь оккупантов ждет страшный ад: на Западе заявили о сенсационном успехе ВСУ

Дроны из ИИ все чаще поражают российскую логистику в тылу, изменяя характер войны

13 мая 2026, 11:10
Клименко Елена

Украинские силы все активнее интегрируют беспилотники с искусственным интеллектом в боевые операции, нанося точечные удары по российским логистическим маршрутам в глубоком тылу. Как сообщает Forbes, такая тактика постепенно выходит за пределы классической линии фронта и существенно изменяет подход к ведению войны.

Фото: из открытых источников

Во время работы журналистов на передовом командном пункте в Харьковской области было зафиксировано, как украинские операторы запускают дрон, который на финальном этапе полета самостоятельно распознает цель и корректирует траекторию. Уже через несколько минут после этого другой беспилотник поразил обнаруженный вражеский транспорт, демонстрируя высокую эффективность новых технологий.

Командир подразделения беспилотных систем "Ясные Очи" 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия" Георгий Волков отмечает, что развитие автономных систем существенно меняет логику современного боя. По его словам, внедрение интеллектуальных алгоритмов позволяет значительно быстрее выявлять и поражать цели, в том числе те, которые находятся далеко за линией столкновения.

Особую роль играет применение относительно недорогих FPV-дронов и автономных платформ, которые все чаще заменяют традиционные высокоточные ракеты. Стоимость таких беспилотников может колебаться от нескольких сот до нескольких тысяч долларов, что делает их массовое использование более доступным.

Украинские военные отмечают, что такая модель ведения боевых действий позволяет одновременно влиять на разные элементы российской военной инфраструктуры — от передовых позиций до складов и транспортных узлов в глубоком тылу. Это значительно усложняет обеспечение наступательных операций противника и изменяет баланс в современной войне.

Портал "Комментарии" уже писал , что военный обозреватель Денис Попович заявил, что так называемое "перемирие" на фронте носило скорее формальный и ограниченный характер, поскольку интенсивность боевых действий фактически не снижалась. По его словам, после завершения условной паузы российские войска сразу же возобновили активные обстрелы территории Украины с применением беспилотников и ракетного вооружения.



