Всі можливості зійшли нанівець: розкрито правду про страшне фіаско Путіна в Україні

Проблеми Росії наразі стосуються не лише економіки, а й військової галузі, вважає аналітик та авіаексперт Костянтин Криволап. В ефірі Radio NV він зазначив, що потенціал російської армії значно обмежений, а її можливості у сфері озброєнь виснажуються.

Фото: з відкритих джерел

"Якби росіяни могли завдати нам потужніший удар, вони б уже це зробили. Вони діють у межах того, що можуть зробити. Коли починають застосовувати протикорабельні ракети проти трансформаторних підстанцій і ліній електропередач, це свідчить про брак балістичних можливостей. Я не бачу потенціалу у росіян ані в літаках, ані в ракетах, ані у нових розробках. Так само немає прогресу у цивільній авіації чи моторобудуванні — немає руху вперед і немає перспектив розвитку", — сказав Криволап.

За його словами, навіть підтримка Північної Кореї навряд чи зможе суттєво посилити здатність Росії завдавати ударів глибоко на території України. Північна Корея вже передала Москві всі накопичені запаси ракет і боєприпасів, які могла виділити.

"Що залишили собі як стратегічний резерв, то залишилося. Північна Корея виробила для себе все необхідне. Для цього потрібні матеріали, комплектуючі, робоча сила та технології. Я думаю, що вони зробили все, що могли", — додав експерт.

Як вже писали "Коментарі", вранці 10 лютого у Владивостоці сталася масштабна аварія на ТЕЦ "Північна". Як повідомляють місцеві телеграм-канали та регіональна прокуратура, загорівся трансформатор, через що близько 50 тисяч мешканців залишилися без електрики та опалення. Інцидент стався на території підстанції в Радянському районі міста. За інформацією місцевих ЗМІ та прокуратури, замикання трансформатора спричинило пожежу, під час якої заіскрилися комунікації. Внаслідок аварії без світла опинилися понад 50 тисяч споживачів, серед яких 300 багатоквартирних та приватних будинків і сім шкіл. Без тепла залишилися понад 14 тисяч людей, а через відключення насосів місцями не було гарячої води. Крім того, у місті перестали працювати світлофори та каси у магазинах.