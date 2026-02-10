logo

Все возможности сошли на нет: раскрыта правда о страшном фиаско Путина в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Все возможности сошли на нет: раскрыта правда о страшном фиаско Путина в Украине

По словам Константина Криволапа, КНДР передала России весь имеющийся ракетный арсенал.

10 февраля 2026, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Проблемы России в настоящее время касаются не только экономики, но и военной отрасли, считает аналитик и авиаэксперт Константин Криволап. В эфире Radio NV он отметил, что потенциал российской армии значительно ограничен, а ее возможности в сфере вооружений истощаются.

Все возможности сошли на нет: раскрыта правда о страшном фиаско Путина в Украине

Фото: из открытых источников

"Если бы россияне могли нанести нам более мощный удар, они бы уже это сделали. Они действуют в рамках того, что могут сделать. Когда начинают применять противокорабельные ракеты против трансформаторных подстанций и линий электропередач, это свидетельствует о нехватке баллистических возможностей. Я не вижу потенциала у россиян ни в самолетах, ни в авиациях, ни в авиациях. моторостроении — нет движения вперед и нет перспектив развития", — сказал Криволап.

По его словам, даже поддержка Северной Кореи вряд ли сможет существенно усилить способность России наносить удары глубоко на территории Украины. Северная Корея уже передала Москве все накопившиеся запасы ракет и боеприпасов, которые могла выделить.

"Что оставили себе как стратегический резерв, то осталось. Северная Корея выработала для себя все необходимое. Для этого нужны материалы, комплектующие, рабочая сила и технологии. Я думаю, что они сделали все, что могли", — добавил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", утром 10 февраля во Владивостоке произошла масштабная авария на ТЭЦ "Северная". Как сообщают местные телеграмм-каналы и региональная прокуратура, загорелся трансформатор, из-за чего около 50 тысяч жителей остались без электричества и отопления. Инцидент произошел на территории подстанции в Советском районе города. По информации местных СМИ и прокуратуры, замыкание трансформатора повлекло за собой пожар, во время которого заискрились коммуникации. В результате аварии без света оказались более 50 тысяч потребителей, среди которых 300 многоквартирных и частных домов и семь школ. Без тепла осталось более 14 тысяч человек, а из-за отключения насосов местами не было горячей воды. Кроме того, в городе перестали работать светофоры и кассы магазинов.



