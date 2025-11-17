Все значно драматичніше: українців нажахали перспективами нових атак Путіна

Експерт із міжнародної енергетики та безпеки Михайло Гончар висловив думку, що відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури України потребує значно більше часу, ніж це могло б здатися.

Фото: з відкритих джерел

"Ситуація справді драматична, але водночас були зроблені запаси обладнання та опрацьовані алгоритми відновлення. Однак зараз у енергосистеми немає того запасу потужностей, який був раніше. Встановлення додаткових генерувальних потужностей на теплових електростанціях або ГЕС – це, звісно, не тижні й не місяці: такі роботи часто вимірюються роками", – підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

Гончар наголосив, що ключовим завданням є максимально ефективна енергетична мобілізація.

"Але успіх цього залежить не тільки від енергетиків – багато що визначає ефективність роботи систем протиповітряної оборони", – зазначив він.

За його словами, Росія продовжить завдавати удари, частину яких українські Сили оборони зможуть відбити.

"Так що Росія, на жаль, зможе продовжувати удари – частину засобів атаки наші Сили оборони знищуватимуть, але повністю надійно захистити все, що залишилося, навряд чи вдасться", – додав експерт.

Михайло Гончар також зауважив, що нинішні масштаби руйнувань значно перевищують ситуацію трирічної давності, завдану об’єктам генерації та об’єднаній енергосистемі.

"Повністю запобігти наслідкам неможливо – можна лише частково пом’якшити їх, однак загальний рівень руйнувань став значно вищим", — попередив він.

Крім того, Гончар нагадав про нові плани Росії щодо масованих ударів по Україні. На тлі цього тривають терористичні атаки на цивільну інфраструктуру. За словами Ігоря Клименка, ворог обирає цілі для максимального впливу та психологічного тиску на населення.

Раніше повідомлялося, що одна з наймасованіших атак з початку війни була спрямована на нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградській області, а також зафіксовані попадання в об’єкти компанії Лукойл у Смоленську.

