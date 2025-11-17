Все гораздо драматичнее: украинцев напугали перспективами новых атак Путина

Эксперт по международной энергетике и безопасности Михаил Гончар выразил мнение, что восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины требует гораздо больше времени, чем это могло бы показаться.

"Ситуация действительно драматична, но в то же время были сделаны запасы оборудования и проработаны алгоритмы восстановления. Однако сейчас у энергосистемы нет того запаса мощностей, который был раньше. Установление дополнительных генерирующих мощностей на тепловых электростанциях или ГЭС — это, конечно, не недели и не месяцы: такие работы часто измеряются годами", — подчеркнул он.

Гончар подчеркнул, что ключевой задачей является максимально эффективная энергетическая мобилизация.

"Но успех этого зависит не только от энергетиков – многое определяет эффективность работы систем противовоздушной обороны", – отметил он.

По его словам, Россия продолжит наносить удары, часть которых украинские Силы обороны смогут отразить.

"Так что Россия, к сожалению, сможет продолжать удары – часть средств атаки наши Силы обороны будут уничтожать, но полностью надежно защитить все, что осталось, вряд ли удастся", – добавил эксперт.

Михаил Гончар также отметил, что нынешние масштабы разрушений значительно превышают ситуацию трехлетней давности, нанесенную объектам генерации и объединенной энергосистеме.

"Полностью предотвратить последствия невозможно – можно лишь частично смягчить их, однако общий уровень разрушений стал значительно выше", — предупредил он.

Кроме того, Гончар напомнил о новых планах России по массированным ударам по Украине. На фоне этого продолжаются террористические атаки на гражданскую инфраструктуру. По словам Игоря Клименко, враг выбирает цели для максимального влияния и психологического давления на население.

Ранее сообщалось, что одна из самых массированных атак с начала войны была направлена на нефтеналивной порт Приморск в Ленинградской области, а также зафиксированы попадания в объекты компании ЛУКОЙЛ в Смоленске.

