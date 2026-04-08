Все залежить від "зеленки": озвучено тривожну заяву про новий наступ РФ та основні загрози

Російська армія планує продовжити наступальні операції в Запорізькій та Донецькій областях, зокрема на напрямках Покровськ-Костянтинівка та в районі Гуляйполя. Таку інформацію надав Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, в інтерв'ю OBOZ.UA. Він зазначив, що активність ворога може активізуватися в останні дні квітня або на початку травня.

Експерт пояснив, що на цей час Збройні сили України мають більший арсенал безпілотних літальних апаратів, які дозволяють ефективніше спостерігати за ситуацією на лінії фронту, зокрема у так званій "сірій зоні", площа якої складає близько 15 квадратних кілометрів. Тим часом, росіяни продовжують накопичувати сили, готуючись до нового етапу наступу, який може розпочатися в кінці квітня або на початку травня, знову ж таки, залежно від погодних умов.

Дмитро Жмайло зазначив, що російські війська в основному зосереджені на просуванні через місцевість з густими посадками, вздовж автошляхів і залізниць, що дає їм певну перевагу в маневреності. Водночас ЗСУ активно працюють над контратаками, щоб покращити свої тактичні позиції і відкинути ворога, змушуючи його використовувати резерви раніше, ніж планувалося.

Щодо мобілізації в Росії, Жмайло розповів, що планувалося набрати 409 тисяч осіб, але за перший квартал було мобілізовано лише близько 80 тисяч, що свідчить про значні проблеми в мобілізаційній кампанії. ЗСУ, в свою чергу, мають достатні резерви, що дозволяє їм успішно протистояти ворогові на різних фронтах.

На цей час, хоча росіяни намагаються відновити наступ, вже є чітке підтвердження того, що перша хвиля їхнього наступу зазнала невдачі. Це змушує окупантів перегруповувати свої сили і готуватися до нових спроб, але українські війська активно зміцнюють оборону, щоб ще раз відкинути агресора.

