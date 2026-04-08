Все зависит от "зеленки": озвучено тревожное заявление о новом наступлении РФ и основных угрозах

Российская армия планирует продолжить наступательные операции в Запорожской и Донецкой областях, в частности, по направлениям Покровск-Константиновка и в районе Гуляйполя. Такую информацию предоставил Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что активность врага может активизироваться в последние дни апреля или начале мая.

Эксперт пояснил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины имеют больший арсенал беспилотных летательных аппаратов, позволяющих более эффективно наблюдать за ситуацией на линии фронта, в частности, в так называемой "серой зоне", площадь которой составляет около 15 квадратных километров. Между тем, россияне продолжают накапливать силы, готовясь к новому этапу наступления, который может начаться в конце апреля или начале мая, опять же в зависимости от погодных условий.

Дмитрий Жмайло отметил, что российские войска в основном сосредоточены на продвижении через местность с густыми посадками, вдоль автодорог и железных дорог, что дает им определенное преимущество в маневренности. В то же время ВСУ активно работают над контратаками, чтобы улучшить свои тактические позиции и отвергнуть врага, заставляя его использовать резервы раньше, чем планировалось.

Относительно мобилизации в России Жмайло рассказал, что планировалось набрать 409 тысяч человек, но за первый квартал было мобилизовано лишь около 80 тысяч, что свидетельствует о значительных проблемах в мобилизационной кампании. ВСУ, в свою очередь, имеют достаточные резервы, что позволяет им успешно противостоять врагу на разных фронтах.

К настоящему времени, хотя россияне пытаются возобновить наступление, уже есть четкое подтверждение того, что первая волна их наступления потерпела неудачу. Это заставляет окупантов перегруппировать свои силы и готовиться к новым попыткам, но украинские войска активно укрепляют оборону, чтобы еще раз отбросить агрессора.

