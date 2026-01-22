Все вкрай серйозно: озвучено тривожний прогноз про подальшу перспективи війни в Україні

Ситуація на фронті залишається надзвичайно складною та напруженою. Погодні умови, а також специфіка ворожих наступальних дій значно ускладнюють бойову обстановку. Морози та сніги змушують противника діяти обережно: він ховається в укриттях, використовує темний час доби для просування, накопичення сил та пошуку слабких місць у наших позиціях. Українські захисники постійно відстежують його переміщення, відбивають атаки та утримують ключові рубежі. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірах Slawa.TV та Еспресо.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, ворог визначив три основні напрямки наступу на Донецьку область: з південного сходу, півдня та південного заходу. Бої на цих ділянках тривають тривалий час, що призводить до значних руйнувань і створює специфічні умови ведення боїв. Сили оборони України змогли значно пригальмувати просування окупантів і утримати стратегічно важливі позиції.

Що стосується Гуляйполя, то українські війська контролюють усі панівні висоти. Противнику не вдалося швидко захопити місто, а залізничний вузол, який ворог планував використати для логістики, вже зруйнований.

На Олександрівському напрямку, що є фланговим відносно Покровсько-Мирноградської агломерації, окупанти намагаються розширити фланги та створити інформаційний шум про "наступ на південь і центр України". Проте накопичення особового складу виявляється проблемою, а бої тут надзвичайно інтенсивні.

За словами Тимочка, інтенсивність та затяжність боїв зумовлена погодою та тактикою ворога. Він намагається використовувати нічний час для маневрів, а українські захисники не дають йому розвинути наступ.

Костянтинівка для ворога важлива як плацдарм для наступу на Краматорськ і Слов’янськ. Проте на сьогодні окупанти не вийшли на передові позиції міста. Водночас бойові дії тривають на інших напрямках — Вовчанськ, район Ямполя. Росіяни продовжують атаки на всій лінії фронту, але українські війська активно тримають оборону.

