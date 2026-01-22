Все очень серьезно: озвучен тревожный прогноз о дальнейших перспективах войны в Украине

Ситуация на фронте остается очень сложной и напряженной. Погодные условия, а также специфика враждебных наступательных действий значительно усложняют боевую обстановку. Морозы и снега заставляют противника действовать осторожно: он прячется в укрытиях, использует темное время для продвижения, накопления сил и поиска слабых мест в наших позициях. Украинские защитники постоянно отслеживают его перемещение, отбивают атаки и удерживают ключевые рубежи. Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфирах Slawa.TV и Эспрессо.

Фото: из открытых источников

По его словам, враг определил три основных направления наступления на Донецкую область: с юго-востока, юга и юго-запада. Бои на этих участках продолжаются длительное время, что приводит к значительным разрушениям и создает специфические условия ведения боев. Силы обороны Украины смогли значительно притормозить продвижение окупантов и удержать стратегически важные позиции.

Что касается Гуляйполя, то украинские войска контролируют все господствующие высоты. Противнику не удалось быстро захватить город, а железнодорожный узел, который враг планировал использовать для логистики, уже разрушен.

На Александровском направлении, фланговом относительно Покровско-Мирноградской агломерации, оккупанты пытаются расширить фланги и создать информационный шум о "наступлении на юг и центр Украины". Однако накопление личного состава оказывается проблемой, а бои здесь очень интенсивны.

По словам Тимочка, интенсивность и затяжность боев обусловлена погодой и тактикой врага. Он пытается использовать ночное время для маневров, а украинские защитники не позволяют ему развить наступление.

Константиновка для врага важна как плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск. Однако на сегодняшний день оккупанты не вышли на передовые позиции города. В то же время боевые действия продолжаются по другим направлениям — Волчанск, район Ямполя. Россияне продолжают атаки по всей линии фронта, но украинские войска активно держат оборону.

