Все очень серьезно: озвучен тревожный прогноз о дальнейших перспективах войны в Украине

Противник скрывается в укрытиях, пользуется тьмой, чтобы передвигаться, собирать силы и продвигаться вперед.

22 января 2026, 10:40
Ситуация на фронте остается очень сложной и напряженной. Погодные условия, а также специфика враждебных наступательных действий значительно усложняют боевую обстановку. Морозы и снега заставляют противника действовать осторожно: он прячется в укрытиях, использует темное время для продвижения, накопления сил и поиска слабых мест в наших позициях. Украинские защитники постоянно отслеживают его перемещение, отбивают атаки и удерживают ключевые рубежи. Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфирах Slawa.TV и Эспрессо.

Все очень серьезно: озвучен тревожный прогноз о дальнейших перспективах войны в Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, враг определил три основных направления наступления на Донецкую область: с юго-востока, юга и юго-запада. Бои на этих участках продолжаются длительное время, что приводит к значительным разрушениям и создает специфические условия ведения боев. Силы обороны Украины смогли значительно притормозить продвижение окупантов и удержать стратегически важные позиции.

Что касается Гуляйполя, то украинские войска контролируют все господствующие высоты. Противнику не удалось быстро захватить город, а железнодорожный узел, который враг планировал использовать для логистики, уже разрушен.

На Александровском направлении, фланговом относительно Покровско-Мирноградской агломерации, оккупанты пытаются расширить фланги и создать информационный шум о "наступлении на юг и центр Украины". Однако накопление личного состава оказывается проблемой, а бои здесь очень интенсивны.

По словам Тимочка, интенсивность и затяжность боев обусловлена погодой и тактикой врага. Он пытается использовать ночное время для маневров, а украинские защитники не позволяют ему развить наступление.

Константиновка для врага важна как плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск. Однако на сегодняшний день оккупанты не вышли на передовые позиции города. В то же время боевые действия продолжаются по другим направлениям — Волчанск, район Ямполя. Россияне продолжают атаки по всей линии фронта, но украинские войска активно держат оборону.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия остается главным и непосредственным противником НАТО, и ее угроза касается не только отдельных территорий, но и всей системы коллективной безопасности Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время традиционного "Украинского завтрака" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

 



