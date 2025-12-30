З огляду на постійні спроби Росії захопити нові території, може скластися враження, що Україна поступається у війні. Таку думку висловлюють деякі високопосадовці Сполучених Штатів, зокрема Дональд Трамп та його спецпредставник Стів Віткофф, які вважають, що Україна "не зможе перемогти Росію". Ці заяви часто ґрунтуються на масованих атаках російських військ, що дають змогу окупантам тимчасово розширювати свої території. Однак, як зазначив президент України Володимир Зеленський, насправді ситуація зовсім не така однозначна.

Фото: з відкритих джерел

"Території можна повернути, але Росія вже платить велику ціну в людських життях", — підкреслив Зеленський у своєму інтерв'ю для Fox News.

За словами українського лідера, лише в поточному році "ціна окупації" для Росії становила близько 400 000 загиблих солдатів, що є величезними втратами для країни-агресора.

Зеленський додав, що Росія щомісяця втрачає близько 31 тисячі солдатів, і це число постійно зростає. Це реальна статистика, підтверджена відеоматеріалами з дронів, що демонструють масштаби людських втрат. "Із погляду людських втрат вони програють. Але, якщо подивитися на кілометри, то вони виграють", — зазначив президент, пояснивши, що хоча Росія тимчасово розширює свої території, її армія зазнає колосальних втрат.

Український президент також звернув увагу на те, що для успішного завершення війни Україні необхідна допомога міжнародних партнерів, зокрема США. Зеленський наголосив, що для ефективної боротьби необхідно посилити протиповітряну оборону, адже Росія регулярно запускає тисячі ракет і дронів по українській території. Крім того, важливу роль у захисті країни відіграють боєприпаси та артилерія, без яких Україна не зможе забезпечити необхідну оборону. За словами Зеленського, без належної підтримки ззовні Україні буде важко перемогти.

"Без необхідної зброї Україна дійсно не зможе перемогти", — резюмував президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що член Палати представників Дон Бейкон розкритикував президента США Дональда Трампа за його реакцію на повідомлення про нібито атаку українськими дронами на резиденцію президента Росії Володимира Путіна. За словами Бейкона, Трамп поспішив робити висновки, не з'ясувавши всіх фактів.