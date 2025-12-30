Учитывая постоянные попытки России захватить новые территории, может показаться, что Украина уступает в войне. Такое мнение высказывают некоторые чиновники Соединенных Штатов, в частности Дональд Трамп и его спецпредставитель Стив Виткофф, которые считают, что Украина "не сможет победить Россию". Эти заявления часто основываются на массированных атаках российских войск, позволяющих оккупантам временно расширять свои территории. Однако, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, на самом деле ситуация совсем не столь однозначна.

Фото: из открытых источников

"Территории можно вернуть, но Россия уже платит большую цену в человеческих жизнях", – подчеркнул Зеленский в своем интервью для Fox News.

По словам украинского лидера, только в текущем году "цена оккупации" для России составляла около 400 тысяч погибших солдат, что является огромными потерями для страны-агрессора.

Зеленский добавил, что Россия ежемесячно теряет около 31 тысячи солдат, и это число постоянно растет. Это реальная статистика, подтвержденная видеоматериалами из дронов, демонстрирующих масштабы человеческих потерь. "С точки зрения человеческих потерь они проиграют. Но, если посмотреть на километры, то они выиграют", — отметил президент, объяснив, что хотя Россия временно расширяет свои территории, ее армия терпит колоссальные потери.

Украинский президент также обратил внимание на то, что для успешного завершения войны Украине необходима помощь международных партнеров, в том числе США. Зеленский подчеркнул, что для эффективной борьбы необходимо усилить противовоздушную оборону, ведь Россия регулярно запускает тысячи ракет и дронов по украинской территории. Кроме того, немаловажную роль в защите страны играют боеприпасы и артиллерия, без которых Украина не сможет обеспечить необходимую оборону. По словам Зеленского, без должной поддержки извне Украине будет тяжело победить.

"Без необходимого оружия Украина действительно не сможет победить", — резюмировал президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что член Палаты представителей Дон Бэйкон раскритиковал президента США Дональда Трампа за его реакцию на сообщение о якобы атаке украинскими дронами на резиденцию президента России Владимира Путина. По словам Бэйкона, Трамп поспешил делать выводы, не выяснив всех фактов.