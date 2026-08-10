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Все стане значно гірше після виборів: українців попередили про найгірший план РФ на осінь

Російське суспільство не прагне нової мобілізації, однак, за словами політтехнолога, це навряд чи спричинить масштабні протести

10 серпня 2026, 18:55
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Клименко Елена

У Росії можуть посилити мобілізаційні заходи після виборів до Державної думи у вересні. Про це заявив політтехнолог Юрій Подорожній, коментуючи інформацію про підготовку РФ до нового масштабного набору військовозобов'язаних. За його словами, у Росії вже можуть уточнювати списки громадян, які підлягають військовому обліку. Це може свідчити про підготовку до збільшення мобілізаційного ресурсу. 

Все стане значно гірше після виборів: українців попередили про найгірший план РФ на осінь

Фото: з відкритих джерел

Одним із можливих орієнтирів називають 800 тисяч новобранців. Подорожній вважає, що така кількість стала б величезним навантаженням для російського суспільства. 

Подорожній вважає малоймовірним суттєве посилення мобілізації до завершення виборів, які заплановані на 18–20 вересня. Також він сумнівається, що Кремль піде на введення надзвичайного стану для проведення кампанії.

Водночас проблема для російської влади полягає у настроях населення. За словами політтехнолога, громадяни РФ не прагнуть мобілізації, однак це навряд чи переросте у масштабні протести.

"Ніхто добровільно мобілізуватися в них не захоче. Але не думаю, що якісь регіони вплинуть на думку Кремля", – зазначив Подорожній. 

Він також звернув увагу на відмінність між регіонами. За його словами, влада може уникати масштабної мобілізації у Москві та Санкт-Петербурзі, побоюючись суспільної реакції.

"В Москві чи Санкт-Петербурзі там побояться провести мобілізацію. А в інших регіонах протестних ресурсів фактично немає", – сказав експерт.

"Коментарі" вже писали, що Україна може розширити удари по російській енергетичній інфраструктурі, причому під прицілом можуть опинитися не лише нафтопереробні заводи. Про це заявив політолог Володимир Фесенко, оцінюючи можливий розвиток війни восени та взимку.



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