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Все станет значительно хуже после выборов: украинцев предупредили о самом плохом плане РФ на осень

Российское общество не стремится к новой мобилизации, однако, по словам политтехнолога, это вряд ли повлечет за собой масштабные протесты

10 августа 2026, 18:55
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Клименко Елена

В России могут ужесточить мобилизационные мероприятия после выборов в Государственную думу в сентябре. Об этом заявил политтехнолог Юрий Подорожный, комментируя информацию о подготовке РФ к новому масштабному набору военнообязанных. По его словам, в России уже могут уточнять списки граждан, подлежащих военному учету. Это может свидетельствовать о подготовке к увеличению мобилизационного ресурса.  

Все станет значительно хуже после выборов: украинцев предупредили о самом плохом плане РФ на осень

Фото: из открытых источников

Одним из возможных ориентиров называют 800 тысяч новобранцев. Попутчик считает, что такое количество стало бы огромной нагрузкой для российского общества.  

Подорожный считает маловероятным существенное усиление мобилизации до завершения выборов, запланированных на 18–20 сентября. Также он сомневается, что Кремль пойдет на введение чрезвычайного положения для проведения кампании.

В то же время проблема для российских властей заключается в настроениях населения. По словам политтехнолога, граждане РФ не стремятся к мобилизации, однако это вряд ли перерастет в масштабные протесты.

"Никто добровольно мобилизоваться у них не захочет. Но не думаю, что какие-то регионы повлияют на мнение Кремля", – отметил Подорожный.

Он также обратил внимание на разницу между регионами. По его словам, власти могут избегать масштабной мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге, опасаясь общественной реакции.

"В Москве или Санкт-Петербурге там побоятся произвести мобилизацию. А в других регионах протестных ресурсов фактически нет", – сказал эксперт.

"Комментарии" уже писали , что Украина может расширить удары по российской энергетической инфраструктуре, причем под прицелом могут оказаться не только нефтеперерабатывающие заводы. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, оценивая возможное развитие войны осенью и зимой.



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