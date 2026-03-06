Все далі і далі вглиб: у ЗСУ попередили про велике просування РФ в одныій області

Російські війська продовжують активні дії на Сумщині та змогли просунутися в районі окупованого села Покровка, що входить до Краснопільської селищної громади. Інформацію про ситуацію оприлюднив моніторинговий проєкт DeepState у своєму Telegram-каналі

Фото: з відкритих джерел

"Ворог здійснив просування поблизу Покровки", – йдеться в повідомленні аналітиків.

Село, як наголошується, знаходиться безпосередньо біля українсько-російського кордону та перебуває під контролем російських загарбників.

На Сумському напрямку напруга зростає. Командир батальйону безпілотних систем, підполковник Владислав Павлик, відомий за позивним "Танжиро", зазначив 5 березня, що російські окупанти посилюють свою присутність і нарощують угруповання на цьому напрямку.

"Ситуація стає дедалі загрозливішою", – наголосив він.

За даними аналітиків, активне нарощування сил на Сумщині триває щомісяця з осені 2025 року. Це підтверджує стійку тенденцію до збільшення присутності російських військ у прикордонних районах.

Крім того, 6 березня Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець повідомив, що, ймовірно, російські окупанти викрали 19 мешканців прикордонного села Сопич Есманьської громади. З цими громадянами наразі немає зв’язку.

Варто нагадати, що у грудні 2025 року з села Грабовське, також розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській громаді, загарбники забрали понад 50 українських громадян. Подібні дії свідчать про систематичне використання викрадень та залякування місцевого населення для підтримки контролю над прикордонними районами.

