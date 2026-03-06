Все дальше и дальше вглубь: в ВСУ предупредили о большом продвижении РФ в одной области

Российские войска продолжают активные действия в Сумской области и смогли продвинуться в районе оккупированного села Покровка, входящего в Краснопольскую поселковую общину. Информацию о ситуации обнародовал мониторинговый проект DeepState в своем Telegram-канале

Фото: из открытых источников

"Враг совершил продвижение вблизи Покровки", – говорится в сообщении аналитиков.

Село, как отмечается, находится прямо у украинско-российской границы и находится под контролем российских захватчиков.

На Сумском направлении напряжение растет. Командир батальона беспилотных систем, подполковник Владислав Павлик, известный по позывному "Танжиро", отметил 5 марта, что российские оккупанты усиливают свое присутствие и наращивают группировки на этом направлении.

"Ситуация становится все более угрожающей", — подчеркнул он.

По данным аналитиков, активное наращивание сил в Сумской области продолжается ежемесячно с осени 2025 года. Это подтверждает устойчивую тенденцию к увеличению присутствия русских войск в приграничных районах.

Кроме того, 6 марта Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что, вероятно, российские оккупанты похитили 19 жителей приграничного села Сопич Эсманьского общества. С этими гражданами нет связи.

Следует напомнить, что в декабре 2025 года из села Грабовское, также расположенного на границе с РФ в Краснопольской общине, захватчики забрали более 50 украинских граждан. Подобные действия свидетельствуют о систематическом использовании похищений и устрашении местного населения для поддержки контроля над приграничными районами.

