Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація продовжує нарощувати виробництво озброєння, зберігаючи здатність до регулярних масованих атак по території України. За його словами, ключову небезпеку для країни становить саме ракетна компонента російських ударів, яка залишається найскладнішою для перехоплення на тлі постійних повітряних атак. Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Він підкреслив, що лише протягом однієї доби Росія вкотре продемонструвала масштаб і інтенсивність повітряного терору. Внаслідок нещодавньої масованої атаки загинули 23 людини, серед них були й діти, що свідчить про наслідки ударів по цивільній інфраструктурі.

Зеленський навів дані про те, що вночі російські війська застосували понад 650 ударних безпілотників, а вже вдень додатково випустили ще близько сотні дронів різних типів. Попри масове використання безпілотних засобів ураження, президент наголосив, що найбільшу загрозу становлять саме ракети, особливо балістичні, через їхню швидкість і складність перехоплення сучасними системами ППО.

Окремо він зазначив, що російський військово-промисловий комплекс наразі здатний виготовляти приблизно 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише один із типів озброєння, адже паралельно триває виробництво крилатих ракет та інших засобів ураження, які активно використовуються для ударів по українських містах і критичній інфраструктурі.

Такі темпи виробництва, за словами президента, дозволяють Росії підтримувати безперервний ракетний тиск і накопичувати ресурси для нових комбінованих атак великого масштабу. Це означає, що ворог має можливість здійснювати кілька масованих ударів щомісяця, поєднуючи ракети та дрони.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський великий бізнес опинився під посиленим тиском державних структур, що дедалі активніше використовують механізми конфіскації активів і антикорупційні розслідування для перерозподілу власності. Як повідомляє Bloomberg, такі процеси поступово змінюють баланс сил серед фінансових еліт, послаблюючи одні бізнес-групи та зміцнюючи інші, більш наближені до держави.