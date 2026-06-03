Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация продолжает наращивать производство вооружения, сохраняя способность к регулярным массированным атакам по территории Украины. По его словам, ключевую опасность для страны представляет ракетная компонента российских ударов, которая остается самой сложной для перехвата на фоне постоянных воздушных атак. Об этом глава государства сообщил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Он подчеркнул, что только в течение суток Россия в очередной раз продемонстрировала масштаб и интенсивность воздушного террора. В результате недавней массированной атаки погибли 23 человека, среди них были и дети, что свидетельствует о последствиях ударов по гражданской инфраструктуре.

Зеленский привел данные о том, что ночью российские войска применили более 650 ударных беспилотников, а уже днем дополнительно выпустили еще около сотни дронов разных типов. Несмотря на массовое использование беспилотных средств поражения, президент подчеркнул, что наибольшую угрозу представляют именно ракеты, особенно баллистические, из-за их скорости и сложности перехвата современными системами ПВО.

Отдельно он отметил, что российский военно-промышленный комплекс в настоящее время способен производить около 120 баллистических ракет ежемесячно. И это лишь один из типов вооружения, ведь параллельно идет производство крылатых ракет и других средств поражения, активно используемых для ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

Подобные темпы производства, по словам президента, позволяют России поддерживать непрерывное ракетное давление и накапливать ресурсы для новых комбинированных атак большого масштаба. Это означает, что враг имеет возможность совершать несколько массированных ударов ежемесячно, совмещая ракеты и дроны.

Портал "Комментарии" уже писал , что российский крупный бизнес оказался под усиленным давлением государственных структур, которые все активнее используют механизмы конфискации активов и антикоррупционные расследования для перераспределения собственности. Как сообщает Bloomberg, такие процессы постепенно изменяют баланс сил среди финансовых элит, ослабляя одни бизнес-группы и укрепляя другие более приближенные к государству.