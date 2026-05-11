Вперше за три роки: на Заході зробиили шокуючу заяву про досягнення України у війні

Останні місяці на фронті продемонстрували тенденцію, яка ще нещодавно здавалася малоймовірною: українські сили почали повертати більше територій, ніж російська армія здатна захопити. Про це у своєму матеріалі для польського видання WP Wiadomości написав аналітик Славек Загурський, оцінюючи зміни у динаміці бойових дій.

За його словами, мова поки не йде про масштабний перелом у війні, однак ситуація свідчить про помітне уповільнення наступального потенціалу Росії та накопичення проблем у російської армії. Зокрема, темпи просування окупаційних військ суттєво знизилися порівняно з попередніми місяцями.

Аналітик наводить дані, згідно з якими у лютому російські сили змогли захопити приблизно 126 квадратних кілометрів української території, тоді як у січні цей показник перевищував 240 квадратних кілометрів. Водночас українські військові за цей період повернули під контроль значно більші площі, особливо на південному напрямку. Крім того, у квітні російська армія втратила частину раніше зайнятих позицій.

Попри локальні успіхи України, Загурський зазначає, що масштаби звільнених територій залишаються обмеженими, а досягнення більш значних результатів потребуватиме часу та ресурсів.

Однією з головних проблем Росії експерт називає високі втрати особового складу. За оцінками української сторони, темпи мобілізації вже не перекривають кількість загиблих і поранених. Якщо раніше Кремль міг підтримувати стабільне поповнення армії, то зараз це стає дедалі складніше через скорочення кількості добровольців і зростання витрат на ведення війни.

Ще одним фактором, який негативно впливає на російські наступальні дії, стали погодні умови. Весняне бездоріжжя та заболочені ділянки суттєво ускладнюють переміщення техніки, логістику та постачання. Через це темпи просування російських військ, за оцінкою аналітика, впали до мінімальних показників.

