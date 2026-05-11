Впервые за три года: на Западе сделали шокирующее заявление о достижениях Украины в войне

Последние месяцы на фронте продемонстрировали тенденцию, еще недавно казавшуюся маловероятной: украинские силы начали возвращать больше территорий, чем российская армия способна захватить. Об этом в своем материале для польского издания WP Wiadomości написал аналитик Славек Загурский, оценивая изменения в динамике боевых действий.

По его словам, речь пока не идет о масштабном переломе в войне, однако ситуация свидетельствует о заметном замедлении наступательного потенциала России и накоплении проблем в российской армии. В частности, темпы продвижения оккупационных войск существенно снизились по сравнению с предыдущими месяцами.

Аналитик приводит данные, согласно которым в феврале российские силы смогли захватить около 126 квадратных километров украинской территории, тогда как в январе этот показатель превышал 240 квадратных километров. В то же время, украинские военные за этот период вернули под контроль значительно большие площади, особенно на южном направлении. Кроме того, в апреле российская армия потеряла часть ранее занятых позиций.

Несмотря на локальные успехи Украины, Загурский отмечает, что масштабы освобожденных территорий остаются ограниченными, а достижение более значительных результатов потребует времени и ресурсов.

Одной из главных проблем России эксперт называет высокие потери личного состава. По оценкам украинской стороны, темпы мобилизации уже не перекрывают количество погибших и раненых. Если раньше Кремль мог поддерживать стабильное пополнение армии, то сейчас это становится все сложнее из-за сокращения количества добровольцев и роста расходов на ведение войны.

Еще одним фактором, негативно влияющим на российские наступательные действия, стали погодные условия. Весеннее бездорожье и заболоченные участки существенно усложняют перемещение техники, логистику и снабжение. Поэтому темпы продвижения российских войск, по оценке аналитика, упали до минимальных показателей.

