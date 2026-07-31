Вперше за час війни: Росія знищила у Києві завод безпілотників, який належить американській компанії

У п'ятницю російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою по Києву, внаслідок чого було повністю зруйновано завод із виробництва безпілотних літальних апаратів. Як повідомляє видання The Guardian, цей об'єкт належав американській оборонній корпорації Terminal Autonomy, що офіційно зареєстрована у штаті Делавер. Даний інцидент вважається першим підтвердженим випадком від початку повномасштабного вторгнення, коли Кремль цілеспрямовано атакував підприємство із прямими інвестиціями з США.

Ілюстративне фото

Компанія спеціалізується на виготовленні високоточних далекобійних БПЛА типу AQ-400 Scythe та AQ-100 Bayonet. Назва бренду символізує фінальну стадію польоту дрона-камікадзе, коли штучний інтелект повністю перебирає на себе керування зброєю та наведення на ціль в умовах потужної роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби. На щастя, за інформацією від обізнаного джерела, під час ракетного нальоту ніхто з персоналу не загинув. Ані представники Terminal Autonomy, ані Міністерство оборони України наразі не надали офіційних коментарів пресі.

Американські аналітики вважають, що для Москви юридичний статус власників оборонних підприємств в Україні не має жодного значення.

"Росіянам байдуже, кому належить виробничий об’єкт, — переконаний колишній високопосадовець розвідки США Ентоні Вінчі. — Він все одно залишається мішенню".

Він також додав, що країна-агресорка намагатиметься знищити будь-які технологічні потужності:

"Їм байдуже, американський він чи чиїсь інші. Я справді думаю, що якби ракети Patriot чи будь-яка американська система вироблялися в Україні, росіяни б націлилися на цей виробничий об’єкт".

Прикметно, що першим про це бомбардування відзвітувало пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на оборонне відомство РФ. Російська сторона проігнорувала факт того, що компанія є суто американською, проте згадала у своїх зведеннях про роботу "фахівців українсько-американської фірми", точно назвавши моделі безпілотників, які там збиралися.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп заявив, що остаточного погодження на передачу Україні ліцензії для локального виробництва ракет-перехоплювачів до комплексів протиповітряної оборони Patriot наразі немає.