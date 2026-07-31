В пятницу российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по Киеву, в результате чего был полностью разрушен завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает издание The Guardian, этот объект принадлежал американской оборонной корпорации Terminal Autonomy, официально зарегистрированной в штате Делавер. Данный инцидент считается первым подтвержденным случаем с начала полномасштабного вторжения, когда Кремль целенаправленно атаковал предприятие с прямыми инвестициями из США.

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Компания специализируется на производстве высокоточных дальнобойных БПЛА типа AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet. Название бренда символизирует финальную стадию полета дрона-камикадзе, когда искусственный интеллект полностью берет на себя управление оружием и цель в условиях мощной работы враждебных средств радиоэлектронной борьбы. К счастью, по информации от осведомленного источника, во время ракетного налета никто из персонала не погиб. Ни представители Terminal Autonomy, ни Министерство обороны Украины пока не предоставили официальные комментарии прессе.

Американские аналитики считают, что для Москвы юридический статус владельцев оборонных предприятий в Украине не имеет никакого значения.

"Россиянам безразлично, кому принадлежит производственный объект, — убежден бывший высокопоставленный чиновник разведки США Энтони Винчи. – Он все равно остается мишенью".

Он также добавил, что страна-агрессорка будет пытаться уничтожить любые технологические мощности:

"Им безразлично, американский он или чьи-то другие. Я действительно думаю, что если бы ракеты Patriot или любая американская система производились в Украине, россияне нацелились бы на этот производственный объект".

Примечательно, что первой об этой бомбардировке отчиталось пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство РФ. Российская сторона проигнорировала факт того, что компания чисто американская, однако вспомнила в своих сведениях о работе "специалистов украинско-американской фирмы", точно назвав модели собиравшихся там беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательного согласования на передачу Украине лицензии для локального производства ракет-перехватчиков в комплексы противовоздушной обороны Patriot пока нет.