Вперше з початку війни: російська нафта масово ринула на ринки союзника України

Південна Корея вперше з початку війни в Україні здійснила імпорт російських нафтових продуктів. 30 березня до країни прибуло 27 тисяч тонн нафтового газу, що стало офіційно підтверджено Міністерством промисловості Південної Кореї, повідомляє Reuters. Наразі невідомо, чи вантаж призначений для однієї компанії, чи буде розподілений між кількома південнокорейськими підприємствами.

За інформацією місцевих ЗМІ, це перший випадок постачання російської нафтової продукції до Південної Кореї з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нафтовий газ, або нафта високої очистки, використовується насамперед як сировина для хімічної промисловості та виробництва пластмас. Міністерство зазначає, що хоча корейські компанії прагнуть закупити й чисту російську нафту, наразі ці спроби не були успішними.

Цей крок відбувається на тлі активізації закупівель російської енергетики в Азії. Наприклад, Індія домовилася відновити прямі постачання російського скрапленого природного газу (СПГ) уперше з початку війни в Україні. Крім того, індійські нафтопереробні компанії уклали контракти на постачання близько 60 млн барелів російської нафти у квітні, що більш ніж удвічі перевищує обсяги закупівель у лютому.

Інші азійські держави також активізували імпорт російської нафти. Зокрема, В’єтнам, Таїланд, Філіппіни, Індонезія та Шрі-Ланка ведуть переговори про постачання на тлі глобальних перебоїв із поставками енергоресурсів через санкції США та операції проти Ірану.

