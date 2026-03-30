Впервые с начала войны: российская нефть массово хлынула на рынки союзника Украины

Южная Корея впервые с начала войны в Украину осуществила импорт российских нефтяных продуктов. 30 марта в страну прибыло 27 тысяч тонн нефтяного газа, что стало официально подтверждено Министерством промышленности Южной Кореи, сообщает Reuters. Пока неизвестно, предназначен ли груз для одной компании, будет ли распределен между несколькими южнокорейскими предприятиями.

По информации местных СМИ, это первый случай поставок российской нефтяной продукции в Южную Корею с начала полномасштабного вторжения в Украину. Нефтяной газ или нефть высокой очистки используется прежде всего как сырье для химической промышленности и производства пластмасс. Министерство отмечает, что хотя корейские компании стремятся закупить и чистую российскую нефть, эти попытки не были успешными.

Этот шаг проходит на фоне активизации закупок российской энергетики в Азии. К примеру, Индия договорилась возобновить прямые поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) впервые с начала войны в Украине. Кроме того, индийские нефтеперерабатывающие компании заключили контракты на поставку около 60 млн баррелей российской нефти в апреле, что более чем вдвое превышает объемы закупок в феврале.

Остальные азиатские государства также активизировали импорт российской нефти. В частности, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Индонезия и Шри-Ланка ведут переговоры о поставках на фоне глобальных перебоев с поставками энергоресурсов из-за санкций США и операций против Ирана.

