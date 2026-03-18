Воювати доведеться дуже двго: озвучено шокуючий прогноз про встановлення миру з РФ

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір", вважає, що у найближчі роки не слід очікувати завершення війни або досягнення стабільного миру між Україною та Росією. За його словами, до кінця 2026 року Росія не буде зацікавлена в серйозних переговорах чи поступках, що означає, що бойові дії, ймовірно, триватимуть.

Коваленко зазначає, що важливу роль у розвитку ситуації відіграватиме 2027 рік. Проте, за його оцінкою, цей рік буде визначальним лише в разі значних досягнень у 2026-му. Тобто, події наступного року безпосередньо залежать від того, чого вдасться досягти Україні у 2026 році. Це підкреслює важливість поточного етапу для майбутніх подій.

Експерт також звернув увагу на те, що переговори між Україною та Росією триватимуть, однак вони, ймовірно, не призведуть до значущих змін на політичній карті. Єдиним реальною вигодою від цих зустрічей він бачить обміни полоненими, оскільки інші результати від переговорів наразі малоймовірні.

"Єдине, що реально можна досягти на переговорах — це повернення наших громадян додому", — підсумував Коваленко.

Важливість 2026 року полягає не лише в його впливі на події наступного року, а й у тому, що від цього періоду залежить можливість значного прогресу у вирішенні конфлікту. Однак, за словами експерта, цей прогрес навряд чи буде досягнутий шляхом прямого політичного компромісу з Росією, що лише продовжує військові дії. Натомість головний акцент слід робити на дипломатичні зусилля щодо повернення полонених.

