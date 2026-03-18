Воевать придется очень долго: озвучен шокирующий прогноз об установлении мира с РФ

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", считает, что в ближайшие годы не следует ожидать завершения войны или достижения стабильного мира между Украиной и Россией. По его словам, до конца 2026 года Россия не будет заинтересована в серьезных переговорах или уступках, что означает, что боевые действия, вероятно, будут продолжены.

Коваленко отмечает, что важную роль в развитии ситуации будет играть 2027 год. Однако, по его оценке, этот год будет определяющим только в случае значительных достижений в 2026 году. То есть, события в следующем году напрямую зависят от того, чего удастся достичь Украине в 2026 году. Это подчеркивает значимость текущего этапа для будущих событий.

Эксперт также обратил внимание на то, что переговоры между Украиной и Россией будут продолжены, однако, вероятно, они не приведут к значительным изменениям на политической карте. Единственной реальной выгодой от этих встреч он видит обмены пленными, поскольку другие результаты от переговоров маловероятны.

"Единственное, что реально можно достичь на переговорах – это возвращение наших граждан домой", – подытожил Коваленко.

Важность 2026 года заключается не только в его влиянии на события следующего года, но и в том, что от этого периода зависит возможность прогресса в разрешении конфликта. Однако, по словам эксперта, этот прогресс вряд ли будет достигнут путем прямого политического компромисса с Россией, только продолжающего военные действия. Главный акцент следует делать на дипломатические усилия по возвращению пленных.

