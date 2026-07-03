«Война проіграна»: фанат Путіна закотив панікуі заговорив про капітуляцію Росії

У російському інформаційному просторі дедалі частіше з'являються критичні заяви щодо перебігу війни проти України. Ознаки розчарування демонструють навіть окремі прихильники Кремля, які раніше відкрито підтримували дії російської влади. Одним із таких став колишній ув'язнений і учасник підрозділу "Шторм Z" Данило Туленков, який опублікував емоційний допис у своєму Telegram-каналі.

Фото: з відкритих джерел

У своєму зверненні він фактично визнав, що Росія опинилася у вкрай складному становищі. За словами Туленкова, війна вже програна, а перед країною стоїть вибір між капітуляцією та ще серйознішими наслідками. Він стверджує, що поки Москва ще має шанс погодитися на менш болісні умови, однак із кожним днем можливості для цього скорочуються.

Автор допису також визнав, що будь-яке завершення війни матиме важкі наслідки для Росії. На його думку, майбутнім поколінням доведеться розплачуватися за нинішні рішення керівництва країни, а затягування бойових дій лише збільшуватиме масштаби втрат.

Окремо Туленков закликав російську владу відмовитися від подальшої ескалації. Він заявив, що зараз головним завданням має стати порятунок країни та її громадян, а не продовження війни будь-якою ціною. За його словами, кожне нове зволікання лише погіршує позиції Росії та робить можливі умови завершення конфлікту дедалі менш вигідними.

Крім того, він визнав, що Кремль уже втратив можливість уникнути репутаційних втрат. На його переконання, ставка на продовження війни замість пошуку шляхів її завершення лише поглибила кризу, в якій опинилася Росія. У підсумку, як вважає автор допису, країні доведеться долати наслідки нинішньої політики ще багато років.

Портал "Коментарі" вже писав, що Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури, яку російські війська використовують на тимчасово окупованих територіях України. Протягом 1–2 липня українські дрони уразили низку важливих енергетичних об'єктів у Криму, а також у Донецькій, Луганській і Запорізькій областях.