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«Война проиграна»: фанат Путина закатил панику и заговорил о капитуляции России

Российский оккупант эмоционально заявил, что России следует капитулировать, ведь, по его словам, теперь главное - "спасти страну"

3 июля 2026, 14:25
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Клименко Елена

В российском информационном пространстве все чаще появляются критические заявления о ходе войны против Украины. Признаки разочарования демонстрируют даже отдельные сторонники Кремля, ранее открыто поддерживавшие действия российских властей. Одним из таких стал бывший заключенный и участник подразделения "Шторм Z" Даниил Туленков, опубликовавший эмоциональное сообщение в своем Telegram-канале.

«Война проиграна»: фанат Путина закатил панику и заговорил о капитуляции России

Фото: из открытых источников

В своем обращении он фактически признал, что Россия оказалась в крайне затруднительном положении. По словам Туленкова, война уже проиграна, а перед страной стоит выбор между капитуляцией и еще более серьезными последствиями. Он утверждает, что пока у Москвы еще есть шанс согласиться на менее болезненные условия, однако с каждым днем возможности для этого сокращаются.

Автор сообщения также признал, что любое завершение войны будет иметь тяжелые последствия для России. По его мнению, будущим поколениям придется расплачиваться за нынешние решения руководства страны, а затягивание боевых действий будет только увеличивать масштабы потерь.

Отдельно Туленков призвал российские власти отказаться от дальнейшей эскалации. Он заявил, что сейчас главной задачей должно стать спасение страны и ее граждан, а не продолжение войны любой ценой. По его словам, каждое новое промедление лишь усугубляет позиции России и делает возможные условия завершения конфликта все менее выгодными.

Кроме того, он признал, что Кремль уже упустил возможность избежать репутационных потерь. По его убеждению, ставка на продолжение войны вместо поиска путей ее завершения лишь усугубила кризис, в котором оказалась Россия. В итоге, как считает автор сообщения, стране придется преодолевать последствия нынешней политики еще много лет.

Портал "Комментарии" уже писал , что Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию против энергетической инфраструктуры, которую российские войска используют на временно оккупированных территориях Украины. В течение 1-2 июля украинские дроны поразили ряд важных энергетических объектов в Крыму, а также в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.



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