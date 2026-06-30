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Вояки Путіна знемагають від голоду: озвучено приголомшливий інсайд про проблему РФ у війні

Втрати армії РФ вже перевищують темпи поповнення, що послаблює її позиції та відкриває ЗСУ можливості для контратак

30 червня 2026, 16:25
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Клименко Елена

Російська армія дедалі більше стикається з проблемами на фронті, а втрати особового складу вже перевищують темпи поповнення. На цьому тлі погіршується логістика, виникає дефіцит ресурсів, а можливості для проведення наступальних операцій скорочуються. Таку оцінку в коментарі 24 Каналу висловив блогер і журналіст Дмитро Карпенко, відомий як "Апостол".

Вояки Путіна знемагають від голоду: озвучено приголомшливий інсайд про проблему РФ у війні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російське командування нерідко використовує найманців у штурмових групах як витратний ресурс. Їх відправляють у бій невеликими підрозділами, щоб виявити українські позиції або виснажити операторів FPV-дронів. 

Карпенко також зазначив, що ефективність українських безпілотників зростає, тоді як російська система протиповітряної оборони вже не здатна повною мірою протидіяти загрозам. 

"У Донецьку та Криму ППО вже немає", – заявив журналіст. 

На його думку, ситуація для російських військ надалі лише погіршуватиметься через проблеми із забезпеченням. За словами експерта, підрозділи РФ уже відчувають нестачу пального, що ускладнює проведення мотоштурмів і негативно впливає на логістику. Саме тому навіть удари по невеликих запасах бензину можуть мати серйозні наслідки для окупантів. 

Карпенко також стверджує, що реальна ситуація на фронті відрізняється від тієї, яку російське командування доповідає Кремлю. За його словами, інформація про просування військ часто перебільшується, що створює хибне уявлення про перебіг бойових дій.

Окремо він наголосив, що втрати російської армії вже перевищують темпи поповнення, через що її позиції слабшають, а українські військові отримують більше можливостей для контратак. На його думку, навіть масштабна мобілізація не дозволить швидко підготувати достатню кількість ефективних штурмових підрозділів.

"Південь зараз розвалюється. Від бійця з автоматом без зв'язку й електрики в бліндажі нічого не зміниться – йому просто дістанеться. А наслідком їхнього поповнення стане фінансовий тягар та суттєві додаткові витрати", – підсумував Карпенко. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що наразі удар по Керченському мосту не є першочерговим завданням, оскільки для його серйозного пошкодження потрібне озброєння з потужною бойовою частиною, а сучасні безпілотники поки не здатні забезпечити такий ефект. Таку думку в ефірі "Фабрики новин" висловив авіаційний експерт Валерій Романенко.



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Джерело: https://24tv.ua/situatsiya-fronti-yaki-kritichni-problemi-ye-rosiyan_n3097169
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