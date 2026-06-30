Воины Путина изнывают от голода: озвучен потрясающий инсайд о проблеме РФ в войне

Российская армия все больше сталкивается с проблемами на фронте, а потери личного состава превышают темпы пополнения. На этом фоне усугубляется логистика, возникает дефицит ресурсов, а возможности для проведения наступательных операций сокращаются. Такую оценку в комментарии 24 канала высказал блогер и журналист Дмитрий Карпенко, известный как "Апостол".

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По его словам, российское командование нередко использует наемников в штурмовых группах в качестве расходного ресурса. Их отправляют в бой небольшими подразделениями, чтобы выявить украинские позиции или истощить операторов FPV-дронов.

Карпенко также отметил, что эффективность украинских беспилотников растет, в то время как российская система противовоздушной обороны уже не способна в полной мере противодействовать угрозам.

"В Донецке и Крыму ПВО уже нет", – заявил журналист.

По его мнению, ситуация для российских войск в дальнейшем будет только ухудшаться из-за проблем с обеспечением. По словам эксперта, подразделения РФ уже испытывают нехватку горючего, что затрудняет проведение мотоштурмов и негативно влияет на логистику. Поэтому даже удары по небольшим запасам бензина могут иметь серьезные последствия для оккупантов.

Карпенко также утверждает, что реальная ситуация на фронте отличается от той, которую российское командование сообщает Кремлю. По его словам, информация о продвижении войск часто преувеличивается, что создает ошибочное представление о ходе боевых действий.

Отдельно он подчеркнул, что потери российской армии уже превышают темпы пополнения, из-за чего ее позиции слабеют, а украинские военные получают больше возможностей для контратак. По его мнению, даже масштабная мобилизация не позволит быстро подготовить достаточное количество эффективных штурмовых подразделений.

"Юг сейчас разваливается. От бойца с автоматом без связи и электричества в блиндаже ничего не изменится – ему просто достанется. А следствием их пополнения станет финансовое бремя и существенные дополнительные расходы", – подытожил Карпенко.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что сейчас удар по Керченскому мосту не является первоочередной задачей, поскольку для его серьезного повреждения нужно вооружение с мощной боевой частью, а современные беспилотники пока не способны обеспечить такой эффект. Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" высказал авиационный эксперт Валерий Романенко.