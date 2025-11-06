logo_ukra

Ворожий «шахед» не долетів до житлового будинку: за секунду до удару його було збито (ВІДЕО)
Ворожий «шахед» не долетів до житлового будинку: за секунду до удару його було збито (ВІДЕО)

Дрон-перехоплювач збив ворожий «шахед» за секунду до удару по будинку

6 листопада 2025, 14:21
Російські окупанти продовжують бити по багатоповерхівках, а також по дитячих садках, школах, лікарнях, чого навіть не приховують.

Ворожий «шахед» не долетів до житлового будинку: за секунду до удару його було збито (ВІДЕО)

Проте камери в одному з міст України зафіксували дивовижний момент. На відео, яке шириться мережею, російський ударний БПЛА цілеспрямовано летить у житлову багатоповерхівку, і за секунду до удару "шахед" збиває наш дрон-перехоплювач, рятуючи десятки життів від трагедії.

Офіційних коментарів поки не було.

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що останнім часом пілоти дронів-перехоплювачів повідомляють, що спостерігають "Шахеди", які тепер літають без антен CRPA. Навколо цього виникають найфантастичніші версії, наголошує український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Але все простіше, росіяни прибрали CRPA антени з крила і перемістили їх всередину Шахеда і по центру. Про що це говорить спостережливій і розумній людині? Про те, що заводом внесено зміну в корпус Шахедів під конкретні китайські антени. Значить, противник впевнений у довгостроковій і стабільній роботі з Китаєм. Такі антени ми не можемо придушити нашим існуючім РЕБ скрізь по всій країні", – наголошує "Флеш".



