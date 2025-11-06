logo

BTC/USD

103308

ETH/USD

3392.31

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Шокирующее видео, как «шахед» не долетел до жилого дома: за секунду до удара он был сбит (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Шокирующее видео, как «шахед» не долетел до жилого дома: за секунду до удара он был сбит (ВИДЕО)

Дрон-перехватчик сбил вражеский «шахед» за секунду до удара по дому

6 ноября 2025, 15:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Шокирующее видео, как «шахед» не долетел до жилого дома: за секунду до удара он был сбит (ВИДЕО)

Вражеский «шахед» не долетел до жилого дома: за секунду до удара он был сбит

Российские оккупанты продолжают бить по многоэтажкам, а также по детским садам, школам, больницам, чего даже не скрывают .

Однако камеры в одном из городов Украины зафиксировали удивительный момент. На видео, которое распространяют в сети, российский ударный БПЛА целенаправленно летит в жилую многоэтажку, и за секунду до удара "шахед" сбивает наш дрон-перехватчик, спасая десятки жизней от трагедии.

Официальных комментариев пока не последовало.

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в последнее время пилоты дронов-перехватчиков сообщают, что наблюдают "Шахеды", которые теперь летают без антенн CRPA. Вокруг этого возникают самые фантастические версии, отмечает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Но все проще, россияне убрали CRPA антенны из крыла и переместили их внутрь Шахеда и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что завод внес изменения в корпус Шахедов под конкретные китайские антенны. Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем. Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", – отмечает "Флэш".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости