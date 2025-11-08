Вчора ворожими дронами було знищене відділення №1 "Нової пошти" у місті Чугуїв на Харківщині. На щастя, працівники та клієнти компанії не постраждали.

Ворожі дрони вщент знищили відділення "Нової пошти" в Чугуєві – згоріли посилки на мільйони гривень

Про це повідомляє Нова пошта на своїй сторінці у Facebook. У момент атаки у відділенні знаходилося 523 посилки із загальною оголошеною вартістю майже 10 мільйонів гривень. Майже всі відправлення були знищені. Компанія пообіцяла повну компенсацію клієнтам та запевнила, що найближчим часом зв’яжеться з ними для уточнення деталей відшкодування.

Роботу відділення тимчасово призупинено. Усі посилки, які прямували до цього пункту, перенаправлені до відділення №2. Сьогодні компанія планує встановити тимчасове мобільне відділення, щоб забезпечити безперервне обслуговування клієнтів.

А Харківська обласна військова адміністрація інформує, що внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу керованими авіабомбами (КАБами) по території Пісочинської громади Харківського району постраждали п’ятеро людей – двоє жінок та троє чоловіків. Пошкоджено автозаправну станцію та кілька припаркованих автомобілів.

Ще четверо людей зазнали поранень унаслідок удару КАБ по селу Коротич. Серед постраждалих – 56-річна та 39-річна жінки, а також 31-річний і 35-річний чоловіки. Усі вони наразі госпіталізовані. На місці працюють підрозділи ДСНС та медики.

Також тривають відновлювальні роботи в Роганській громаді, де цього тижня армія рф пошкодила об’єкти теплопостачання, залишивши людей без опалення. Світло в населеному пункті уже є. Працює штаб, де кожен житель постраждалої громади може отримати необхідну підтримку. Гарячим харчуванням скористалися майже 300 людей, до пунктів обігріву звернулися близько 100 жителів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав про цинічний воєнний злочин на Харківщині: окупанти вбили двох людей, які підняли білий прапор. Люди йшли пішки з Куп’янського району, проте ворожі дрони їх вбили.