Вражеские дроны уничтожили отделение "Новой почты" в Чугуеве - сгорели посылки на миллионы гривен

Вчера вражескими дронами было уничтожено отделение №1 "Новой почты" в городе Чугуев Харьковской области. К счастью, сотрудники и клиенты компании не пострадали.

В результате атаки дронов уничтожено отделение №1 "Новой почты" в Чугуеве - компания возместит ущерб клиентам

Об этом сообщает Новая почта на своей странице в Facebook. В момент атаки в отделении находились 523 посылки с общей объявленной стоимостью почти 10 миллионов гривен. Практически все отправления были уничтожены. Компания пообещала полную компенсацию клиентам и заверила, что в ближайшее время свяжется с ними для уточнения деталей возмещения.

Работа отделения временно приостановлена. Все посылки, направлявшиеся в этот пункт, перенаправлены в отделение №2. Сегодня компания планирует установить временное мобильное отделение для обеспечения непрерывного обслуживания клиентов.

А Харьковская областная военная администрация информирует, что в результате вчерашнего вражеского обстрела управляемыми авиабомбами (КАБами) по территории Песочинской общины Харьковского района пострадали пять человек – две женщины и трое мужчин. Повреждена автозаправочная станция и несколько припаркованных автомобилей.

Еще четыре человека получили ранения в результате удара КАБ по селу Коротич. Среди пострадавших – 56-летняя и 39-летняя женщины, а также 31-летний и 35-летний мужчины. Все они госпитализированы. На месте работают подразделения ГСЧС и медики.

Также продолжаются восстановительные работы в Роганской общине, где на этой неделе армия России повредила объекты теплоснабжения, оставив людей без отопления. Свет в населённом пункте уже есть. Работает штаб, где каждый житель может получить необходимую поддержку. Горячим питанием воспользовались около 300 человек, в пункты обогрева обратилось около 100 жителей.

Напомним, портал "Комментарии" писал о циничном военном преступлении на Харьковщине: оккупанты убили двух человек, поднявших белый флаг. Люди шли пешком из Купянского района, однако вражеские дроны их убили.