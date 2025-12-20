Ворог знову атакує залізницю: приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть у кількох регіонах

Ворог вкотре завдав удару по нашій транспортній інфраструктурі. Через пошкодження рух низки приміських поїздів тимчасово змінюється, повідомляє "Укрзалізниця".

Через обстріли РФ відбулися зміни руху приміських поїздів на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі

Так, 20–22 грудня через технічні роботи та наслідки обстрілів не курсуватимуть такі потяги у Харківській та Сумській областях:

20 та 21 грудня:

№7008 Тростянець-Смородине – Люботин

№7009 Люботин – Ворожба

№7010 Ворожба – Люботин

№7011 Люботин – Тростянець-Смородине

22 грудня:

№7008 Тростянець-Смородине – Люботин

Також у Запорізькому регіоні тимчасово призупинено курсування приміського поїзда №6502 Канцерівка – Запоріжжя-2 (20 та 21 грудня).

Альтернативні поїзди для пасажирів:

№6492/6491 Марганець – Запоріжжя-1

№6076 Марганець – Запоріжжя-2

№6498/6497 Марганець – Запоріжжя-1

Сьогодні, 20 грудня, за зміненими маршрутами також курсуватимуть:

№6533 Запоріжжя-1 – Синельникове-1

№6498 Марганець – Ім. Анатолія Алімова

"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно слідкувати за змінами та планувати поїздки заздалегідь, щоб уникнути неприємностей під час подорожі.

