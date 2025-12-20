logo_ukra

Ворог знову атакує залізницю: приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть у кількох регіонах
НОВИНИ

Ворог знову атакує залізницю: приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть у кількох регіонах

"Укрзалізниця" попереджає пасажирів про тимчасові обмеження на 20–22 грудня та пропонує альтернативні маршрути.

20 грудня 2025, 05:30
Автор:
avatar

Проніна Анна

Ворог вкотре завдав удару по нашій транспортній інфраструктурі. Через пошкодження рух низки приміських поїздів тимчасово змінюється, повідомляє "Укрзалізниця".

Ворог знову атакує залізницю: приміські поїзди тимчасово не курсуватимуть у кількох регіонах

Через обстріли РФ відбулися зміни руху приміських поїздів на Харківщині, Сумщині та Запоріжжі

Так, 20–22 грудня через технічні роботи та наслідки обстрілів не курсуватимуть такі потяги у Харківській та Сумській областях: 

20 та 21 грудня:

  • №7008 Тростянець-Смородине – Люботин

  • №7009 Люботин – Ворожба

  • №7010 Ворожба – Люботин

  • №7011 Люботин – Тростянець-Смородине

22 грудня:

  • №7008 Тростянець-Смородине – Люботин

Також у Запорізькому регіоні тимчасово призупинено курсування приміського поїзда №6502 Канцерівка – Запоріжжя-2 (20 та 21 грудня).

Альтернативні поїзди для пасажирів:

  • №6492/6491 Марганець – Запоріжжя-1

  • №6076 Марганець – Запоріжжя-2

  • №6498/6497 Марганець – Запоріжжя-1

Сьогодні, 20 грудня, за зміненими маршрутами також курсуватимуть:

  • №6533 Запоріжжя-1 – Синельникове-1

  • №6498 Марганець – Ім. Анатолія Алімова

"Укрзалізниця" просить пасажирів уважно слідкувати за змінами та планувати поїздки заздалегідь, щоб уникнути неприємностей під час подорожі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Укрзалізниця недоотримує 500 грн з кожного квитка. Собівартість перевезення одного пасажира у сегменті купе та плацкарта для Укрзалізниці нині становить у середньому 700–800 гривень. Водночас діючі тарифи покривають лише близько 200 гривень із цієї суми. Найзбитковішими є поїзди, які роблять багато зупинок у невеликих населених пунктах і проходять ділянки, де необхідна теплотяга. У напрямку Карпат, де частина колій не електрифікована, а гірський рельєф не дозволяє запускати велику кількість вагонів, доходність також суттєво знижується. Такими рейсами часто подорожують дитячі групи, що також впливає на загальні показники.



