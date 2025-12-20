Враг снова атакует железную дорогу: пригородные поезда временно не будут курсировать в нескольких регионах

Враг еще раз нанес удар по нашей транспортной инфраструктуре. Из-за повреждения движение ряда пригородных поездов временно меняется, сообщает "Укрзализныця".

Из-за обстрелов РФ произошли изменения движения пригородных поездов в Харьковской, Сумской областях и Запорожье

Так, 20–22 декабря из-за технических работ и последствий обстрелов не будут курсировать такие поезда в Харьковской и Сумской областях:

20 и 21 декабря:

№7008 Тростянец-Смородино – Люботин

№7009 Люботин – Ворожба

№7010 Ворожба – Люботин

№7011 Люботин – Тростянец-Смородино

22 декабря:

№7008 Тростянец-Смородино – Люботин

Также в Запорожском регионе временно приостановлено курсирование пригородного поезда №6502 Канцеровка – Запорожье-2 (20 и 21 декабря).

Альтернативные поезда для пассажиров:

№6492/6491 Марганец – Запорожье-1

№6076 Марганец – Запорожье-2

№6498/6497 Марганец – Запорожье-1

Сегодня, 20 декабря, по измененным маршрутам также будут курсировать:

№6533 Запорожье-1 – Синельниково-1

№6498 Марганец – Им. Анатолия Алимова

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно следить за изменениями и планировать поездки заранее, чтобы избежать неприятностей во время поездки.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что Укрзализныця недополучает 500 грн с каждого билета. Себестоимость перевозки одного пассажира в сегменте купе и плацкарта для Укрзализныци составляет в среднем 700–800 гривен. В то же время действующие тарифы покрывают всего около 200 гривен из этой суммы. Наиболее убыточны поезда, которые делают много остановок в небольших населенных пунктах и проходят участки, где необходима теплотяга. В направлении Карпат, где часть путей не электрифицирована, а горный рельеф не позволяет запускать большое количество вагонов, доходность существенно снижается. Такими рейсами часто путешествуют детские группы, что также влияет на общие показатели.