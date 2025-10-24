Сьогодні вдень під час повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі Одеського регіону. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворог вперше застосував КАБи по Одеській області: що відомо

"Це нова серйозна загроза для Одещини. Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань. Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя — найцінніше. І вірте в ЗСУ!" – наголосив очільник області.

Зазначимо, що за даними Повітряних Сил ЗСУ, атаковано було район Південного-Чорноморська-Очакова. Монітори повідомляли про щонайменше 4 КАБи.

Портал "Коментарі" писав, що раніше КАБи застосовувалися Росією по прифронтовим містам та селам, але тепер ворог б’є ними навіть по центральній Україні.

Росія масштабувала виробництво гібриду ракети й КАБу "Гром-1" з дальністю близько 100–120 км та більш модифіковані версії з дальністю до 200км, але меншим зарядом. Про це повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Снаряди не ідеально точні, проте бойова частина "Гром-1" — ≈250–315 кг, тобто в 3–5 разів більше, ніж несе "шахед" (залежно від модифікації), що кратно підвищує масштаби руйнувань цивільної інфраструктури від прильотів в глибокому тилу. Не ігноруйте тривог — терор і вбивство мирних жителів для русобл*дей залишаються одним із основних способів ведення війни", – наголосив "Осман".

Також "Коментарі" писали, що 20 жовтня по обіді росіяни вдарили по Полтавському району модифікованим КАБом. Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов наголошує, що це був не зовсім звичний КАБ у форматі авіабомби з крильцями.

"Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі. Назва зброї УМПБ-5. На даний момент ми достовірно нічого точно не знаємо щодо цих бомб! Всі висновки експертів базуються на аналогічних розробках і на попередніх аналогах, зокрема УМПБ Д-30СН. УМПБ-5 в цілому вигляді ніхто не бачив і не вивчав! Можу лише сказати, що діаметр виробу 30 см", – зазначає експерт.