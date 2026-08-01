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Ворог радіє: скільки балістичних ракет, які летіли на Київ цієї ночі збили сили ППО

Росія завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів за останній час - більшість балістики прорвалася до цілей, попри роботу української протиповітряної оборони

1 серпня 2026, 10:07
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Кравцев Сергей

У ніч на 1 серпня Росія здійснила один із найпотужніших комбінованих повітряних ударів по Україні за останній час, головною ціллю якого стала Київщина. Найбільше занепокоєння викликає той факт, що українським силам протиповітряної оборони вдалося перехопити лише одну з 27 балістичних ракет, випущених окупантами.

Ворог радіє: скільки балістичних ракет, які летіли на Київ цієї ночі збили сили ППО

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, починаючи з вечора 31 липня противник застосував одразу 358 засобів повітряного нападу. Серед них – 35 ракет різних типів та 185 ударних безпілотників і дронів-імітаторів. Росія використала 27 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, чотири протикорабельні ракети "Циркон" і "Онікс", дві протирадіолокаційні ракети Х-31, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також сотні безпілотників Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" і "Пародія".

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

За попередніми даними, станом на 09:30 українські захисники неба знищили або подавили 156 повітряних цілей: одну балістичну ракету, одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 154 безпілотники різних типів.

Водночас наслідки атаки виявилися вкрай серйозними. Зафіксовано влучання 26 балістичних ракет, чотирьох протикорабельних ракет і 23 ударних БпЛА на 21 локації. Ще на двох місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Лише три російські ракети не досягли своїх цілей.

Масований удар вкотре засвідчив, що саме балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для України, а посилення систем протиракетної оборони стає одним із найнагальніших викликів для захисту українських міст.

Також видання "Коментарі" повідомляло – звіряча атака РФ на Київ: кількість загиблих стрімко зростає.



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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/41688
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