Враг радуется: сколько баллистических ракет, летевших на Киев этой ночью, сбили силы ПВО

В ночь на 1 августа Россия совершила один из самых мощных комбинированных воздушных ударов по Украине за последнее время, главной целью которого стала Киевщина. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что украинским силам противовоздушной обороны удалось перехватить только одну из 27 баллистических ракет, выпущенных оккупантами.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По информации Воздушных сил ВСУ, начиная с вечера 31 июля противник применил сразу 358 средств воздушного нападения. Среди них – 35 ракет разных типов и 185 ударных беспилотников и дронов-имитаторов. Россия использовала 27 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, четыре противокорабельных ракеты "Циркон" и "Оникс", две противорадиолокационные ракеты Х-31, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также сотни беспилотников Shahed, "Гербера", "Италмас".

Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 украинские защитники неба уничтожили или подавили 156 воздушных целей: одну баллистическую ракету, одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 154 беспилотника разных типов.

В то же время, последствия атаки оказались крайне серьезными. Зафиксировано попадание 26 баллистических ракет, четырех противокорабельных ракет и 23 ударных БпЛА на 21 локацию. Еще на двух местах зафиксировано падение обломков сбитых целей. Лишь три российские ракеты не достигли своих целей.

Массированный удар в очередной раз показал, что именно баллистические ракеты остаются одной из самых больших угроз для Украины, а усиление систем противоракетной обороны становится одним из самых неотложных вызовов для защиты украинских городов.

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