Ворог посилює тиск на Мирноград: у ЗСУ повідомили деталі боїв за місто

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації тривають активні дії українських сил. Ворог там зазнає значних втрат.

У районі Мирнограда тривають важкі бої. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, протягом дня на Покровському напрямку російські загарбники 11 разів намагалися просунутися до українських позицій поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія. Про це повідомили в Угрупованні військ "Схід".

Військові запевнили, що Сили оборони України й надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника.

Ліквідовують ворога також на підступах до Мирнограда, де українські підрозділи тримають оборонні рубежі.

"Через неможливість встановити контроль над Покровськом ворог посилює тиск на Мирноград. Противник зосередив в районі Мирнограда близько десяти підрозділів. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами", — йдеться у повідомленні.

Загалом з початку грудня морпіхи та десантники, які обороняють Мирноград, ліквідували та "вивели з ладу" у районі міста понад 200 окупантів.

"Також наші воїни знищили та пошкодили танк, три бойові броньовані машини, гармату, "Град", шість одиниць автотранспорту та 34 одиниці БпЛА різних типів. Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", — додали в УВ "Схід".

Як писав портал "Коментарі", логістика на Лиманському напрямку щодня ускладнюється. Про це повідомив військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман". За його словами, через це дуже складно стало проводити евакуацію бійців. Вона часто затягується по часу, що нерідко призводить до загибелі тяжкопоранених.