Враг усиливает давление на Мирноград: в ВСУ сообщили детали боев за город

В районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные действия украинских сил. Враг там несет значительные потери.

В районе Мирнограда продолжаются тяжелые бои. Фото: из открытых источников

В частности, в течение дня на Покровском направлении российские захватчики 11 раз пытались продвинуться к украинским позициям вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Филия. Об этом сообщили в Группировке войск "Восток".

Военные заверили, что Силы обороны Украины и дальше контролируют северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника.

Ликвидируют врага также на подступах к Мирнограду, где украинские подразделения держат оборонительные рубежи.

"По причине невозможности установить контроль над Покровском враг усиливает давление на Мирноград. Противник сосредоточил в районе Мирнограда около десяти подразделений. Для сдерживания противника оборона города пополнена дополнительными силами и средствами", — говорится в сообщении.

Всего с начала декабря морпехи и десантники, обороняющие Мирноград, ликвидировали и вывели из строя в районе города более 200 оккупантов.

"Также наши воины уничтожили и повредили танк, три боевых бронированных машины, пушку, "Град", шесть единиц автотранспорта и 34 единицы БпЛА разных типов. Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей поставки принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", — добавили в УО "Восток".

Как писал портал "Комментарии", логистика на Лиманском направлении ежедневно усложняется. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман". По его словам, из-за этого очень сложно стало проводить эвакуацию бойцов. Она часто затягивается по времени, что нередко приводит к гибели тяжелораненых.