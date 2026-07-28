Ворог цілить по двох обласних містах: де краще не перебувати сьогодні вдень

Російські окупаційні війська активізували повітряні атаки на південні регіони України, здійснивши запуск ударних засобів. Наразі під прицілом перебуває низка стратегічних та цивільних об'єктів.

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Як повідомляють профільні моніторингові канали, зафіксовано безпосередній виліт засобів ураження у бік українських міст.

"Виконані пуски "Бандеролей", — зазначають аналітики, закликаючи мешканців південних областей негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. — Врахуйте що реактиви провели дорозвідку цілей в порту Одеса + цивільна інфраструктура міста".

Окрім обласного центру Одещини, підвищена небезпека наразі зберігається для прибережних зон та сусідніх промислових вузлів:

"Район Південне — Очаків, — деталізують фахівці вектор можливого удару загарбників, вказуючи на розширення географії ворожої активності. — плюс Миколаїв".

Військові спостерігачі також застерігають мешканців Миколаєва щодо можливих специфічних цілей російських терористів. За наявною інформацією, противник може спробувати нанести максимальні збитки забезпеченню міста, оскільки "додатково є попередження про ймовірний удар по логістиці/супермаркетам в Миколаєві".

Громадян наполегливо просять не ігнорувати небезпеку, триматися подалі від вікон, великих торгових об'єктів і логістичних комплексів, а також дотримуватися правил особистої безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путін під час чергового публічного виступу вдався до неоднозначних висловлювань щодо майбутнього розв'язаної ним агресії. Російський лідер спробував перетворити тему завершення кровопролитної війни на привід для іронії, проте його риторика викликала помітне збентеження серед присутніх.



