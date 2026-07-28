logo_ukra

BTC/USD

63430

ETH/USD

1877.96

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ворог цілить по двох обласних містах: де краще не перебувати сьогодні вдень
commentss НОВИНИ Всі новини

Ворог цілить по двох обласних містах: де краще не перебувати сьогодні вдень

Ворог цілить у портову та цивільну інфраструктуру: моніторингові канали попереджають про ракетну небезпеку

28 липня 2026, 13:56
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська активізували повітряні атаки на південні регіони України, здійснивши запуск ударних засобів. Наразі під прицілом перебуває низка стратегічних та цивільних об'єктів.

Ворог цілить по двох обласних містах: де краще не перебувати сьогодні вдень

Ілюстративне фото

Як повідомляють профільні моніторингові канали, зафіксовано безпосередній виліт засобів ураження у бік українських міст.

"Виконані пуски "Бандеролей", — зазначають аналітики, закликаючи мешканців південних областей негайно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях. — Врахуйте що реактиви провели дорозвідку цілей в порту Одеса + цивільна інфраструктура міста".

Окрім обласного центру Одещини, підвищена небезпека наразі зберігається для прибережних зон та сусідніх промислових вузлів:

"Район Південне — Очаків, — деталізують фахівці вектор можливого удару загарбників, вказуючи на розширення географії ворожої активності. — плюс Миколаїв".

Військові спостерігачі також застерігають мешканців Миколаєва щодо можливих специфічних цілей російських терористів. За наявною інформацією, противник може спробувати нанести максимальні збитки забезпеченню міста, оскільки "додатково є попередження про ймовірний удар по логістиці/супермаркетам в Миколаєві".

Громадян наполегливо просять не ігнорувати небезпеку, триматися подалі від вікон, великих торгових об'єктів і логістичних комплексів, а також дотримуватися правил особистої безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Кремля Володимир Путін під час чергового публічного виступу вдався до неоднозначних висловлювань щодо майбутнього розв'язаної ним агресії. Російський лідер спробував перетворити тему завершення кровопролитної війни на привід для іронії, проте його риторика викликала помітне збентеження серед присутніх.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини