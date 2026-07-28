Российские оккупационные войска активизировали воздушные атаки на южные регионы Украины, запустив ударные средства. В настоящее время под прицелом находится ряд стратегических и гражданских объектов.

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Как сообщают профильные мониторинговые каналы, зафиксирован непосредственный вылет средств поражения в сторону украинских городов.

"Выполнены пуски "Бандеролей", — отмечают аналитики, призывая жителей южных областей немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях. — Учтите, что реактивы провели доразведку целей в порту +Одесса +гражданская инфраструктура города".

Кроме областного центра Одесщины, повышенная опасность сохраняется для прибрежных зон и соседних промышленных узлов:

"Район Южное – Очаков, – детализируют специалисты вектор возможного удара захватчиков, указывая на расширение географии враждебной активности. — П люс Николаев".

Военные наблюдатели также предостерегают жителей Николаева по поводу возможных специфических целей российских террористов. По имеющейся информации, противник может попытаться нанести максимальный ущерб обеспечению города, поскольку "дополнительно есть предупреждение о вероятном ударе по логистике/супермаркетам в Николаеве".

Граждан упорно просят не игнорировать опасность, держаться подальше от окон, крупных торговых объектов и логистических комплексов, а также соблюдать правила личной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Кремля Владимир Путин во время очередного публичного выступления прибег к неоднозначным высказываниям относительно предстоящей им агрессии. Российский лидер попытался превратить тему завершения кровопролитной войны в повод для иронии, однако его риторика вызвала заметное смущение среди собравшихся.



