Вони зовсім забули українську мову: що зробили росіяни з українцями в Маріуполі

Франко-німецький телеканал ARTE показав документальний фільм про життя в окупованому Маріуполі, у якому зокрема розповідається про процес русифікації освіти в місті.

Українці в тимчасово окупованому Маріуполі та патріотичне виховання Росії

Журналісти побували у Маріуполі та поспілкувалися з місцевими жителями, які погодилися взяти участь у зйомках.

У фільмі показано, що шкільна система в місті тепер функціонує під повним контролем російської влади. У навчальних закладах розміщені прапори Росії та так званої "ДНР", а дітей змушують співати російський гімн.

Зокрема, документалісти відвідали школу №59. За словами директорки закладу, учням там "прищеплюють любов до Росії та її традицій".

Крім того, дітей активно залучають до так званих "військово-патріотичних рухів".

У фільмі наголошується, що одним із ключових елементів нової системи освіти є спроба стерти українську ідентичність. Українську мову та літературу повністю вилучили з навчальної програми.

Натомість учні мають шість уроків російської мови на тиждень.

Журналісти також поспілкувалися з ученицею, якій було вісім років на момент початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами дівчинки, усі її друзі разом із батьками покинули місто.

На запитання журналістів, чи пам’ятає вона українську мову, школярка відповіла, що раніше говорила нею, але зараз вже не пам’ятає.

Дівчинка пояснила це тим, що після окупації в школі змінили навчальну програму і всі предмети тепер викладають російською мовою.

