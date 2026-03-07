logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вони зовсім забули українську мову: що зробили росіяни з українцями в Маріуполі
commentss НОВИНИ Всі новини

Вони зовсім забули українську мову: що зробили росіяни з українцями в Маріуполі

«Я говорила українською… але зараз не пам’ятаю»: ARTE показав, як русифікують окупований Маріуполь

7 березня 2026, 18:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Франко-німецький телеканал ARTE показав документальний фільм про життя в окупованому Маріуполі, у якому зокрема розповідається про процес русифікації освіти в місті.

Вони зовсім забули українську мову: що зробили росіяни з українцями в Маріуполі

Українці в тимчасово окупованому Маріуполі та патріотичне виховання Росії

Журналісти побували у Маріуполі та поспілкувалися з місцевими жителями, які погодилися взяти участь у зйомках.

У фільмі показано, що шкільна система в місті тепер функціонує під повним контролем російської влади. У навчальних закладах розміщені прапори Росії та так званої "ДНР", а дітей змушують співати російський гімн.

Зокрема, документалісти відвідали школу №59. За словами директорки закладу, учням там "прищеплюють любов до Росії та її традицій".

Крім того, дітей активно залучають до так званих "військово-патріотичних рухів".

У фільмі наголошується, що одним із ключових елементів нової системи освіти є спроба стерти українську ідентичність. Українську мову та літературу повністю вилучили з навчальної програми.

Натомість учні мають шість уроків російської мови на тиждень.

Журналісти також поспілкувалися з ученицею, якій було вісім років на момент початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами дівчинки, усі її друзі разом із батьками покинули місто.

На запитання журналістів, чи пам’ятає вона українську мову, школярка відповіла, що раніше говорила нею, але зараз вже не пам’ятає.

Дівчинка пояснила це тим, що після окупації в школі змінили навчальну програму і всі предмети тепер викладають російською мовою.

Нагадуємо, раніше портал повідомляв про те, що у районі населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська намагаються просунутися у глиб селища та закріпитися у забудові.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/mariupolrada/32876
Теги:

Новини

Всі новини