Они совсем забыли украинский язык: что сделали русские с украинцами в Мариуполе

Франко-германский телеканал ARTE показал документальный фильм о жизни в оккупированном Мариуполе, в котором рассказывается о процессе русификации образования в городе.

Украинцы во временно оккупированном Мариуполе и патриотическое воспитание России

Журналисты побывали в Мариуполе и пообщались с местными жителями, согласившимися принять участие в съемках.

В фильме показано, что школьная система в городе теперь работает под полным контролем российских властей. В учебных заведениях размещены флаги России и так называемой ДНР, а детей заставляют петь российский гимн.

В частности, документалисты посетили школу №59. По словам директора заведения, ученикам там "прививают любовь к России и ее традициям".

Кроме того, детей активно вовлекают в так называемые "военно-патриотические движения".

В фильме отмечается, что одним из ключевых элементов новой системы образования есть попытка стереть украинскую идентичность. Украинский язык и литературу полностью изъяли из учебной программы.

В то же время ученики имеют шесть уроков русского языка в неделю.

Журналисты также пообщались с ученицей, которой было восемь лет к моменту начала полномасштабного вторжения России.

По словам девочки, все ее друзья вместе с родителями покинули город.

На вопрос журналистов, помнит ли он украинский язык, школьница ответила, что раньше говорила на нем, но сейчас уже не помнит.

Девочка объяснила это тем, что после оккупации в школе сменили обучающую программу и все предметы теперь преподают на русском языке.

