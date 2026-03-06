Речник російського диктатора Дмитро Пєсков переконаний, що на українській стороні лежить відповідальність за результат перемовин з Росією.

"На переговорному треку вже давно настав момент, як сказав Путін, коли хтось у Києві має взяти на себе відповідальність — це, за ідеєю, має бути Зеленський — і зробити все, щоб переговори увінчалися успіхом. Вони чудово знають, що потрібно зробити", — наголосив він у коментарі пропагандистським медіа.

За словами Пєскова, доти, поки Україна не зробить цього кроку, "ситуація для неї погіршується день у день".

Раніше цього року відбулося кілька важливих раундів переговорів між Україною, США та Росією. Так, 24 січня у Абу-Дабі пройшов другий раунд тристоронніх перемовин. 4 та 5 лютого там же відбулися наступні зустрічі у рамках мирних переговорів.

17 лютого в Женеві стартував перший день тристоронніх консультацій, де спецпредставник Віткофф повідомив про помітний прогрес. Наступного дня, 18 лютого, відбувся другий день переговорів, а після основного раунду секретар РНБО України Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч.

У Білому домі заявили, що на перемовинах у Женеві, які тривали 17-18 лютого, спостерігався "значний прогрес" з обох сторін у питаннях російсько-українського конфлікту. 26 лютого у Женеві відбувся ще один раунд переговорів між Україною та США, на якому делегації детально опрацювали документ, присвячений відновленню України.

