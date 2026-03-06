logo_ukra

"Вони знають, що робити": Пєсков жорстко розгромив Україну і назвав умову переговорів

Речник диктатора стверджує, що для України ситуація стає гіршою день за днем

6 березня 2026, 12:00
Клименко Елена

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков переконаний, що на українській стороні лежить відповідальність за результат перемовин з Росією.  

"На переговорному треку вже давно настав момент, як сказав Путін, коли хтось у Києві має взяти на себе відповідальність — це, за ідеєю, має бути Зеленський — і зробити все, щоб переговори увінчалися успіхом. Вони чудово знають, що потрібно зробити", — наголосив він у коментарі пропагандистським медіа. 

За словами Пєскова, доти, поки Україна не зробить цього кроку, "ситуація для неї погіршується день у день".

Раніше цього року відбулося кілька важливих раундів переговорів між Україною, США та Росією. Так, 24 січня у Абу-Дабі пройшов другий раунд тристоронніх перемовин. 4 та 5 лютого там же відбулися наступні зустрічі у рамках мирних переговорів.

17 лютого в Женеві стартував перший день тристоронніх консультацій, де спецпредставник Віткофф повідомив про помітний прогрес. Наступного дня, 18 лютого, відбувся другий день переговорів, а після основного раунду секретар РНБО України Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч.

У Білому домі заявили, що на перемовинах у Женеві, які тривали 17-18 лютого, спостерігався "значний прогрес" з обох сторін у питаннях російсько-українського конфлікту. 26 лютого у Женеві відбувся ще один раунд переговорів між Україною та США, на якому делегації детально опрацювали документ, присвячений відновленню України.

Як вже писали "Коментарі", військовий експерт Іван Тимочко вважає, що Росія може отримати короткострокову вигоду від війни на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту, але повноцінно скористатися ситуацією Кремлю навряд чи вдасться. За його словами, російські марки нафти відрізняються від іранських, і через це Росія здатна отримати лише часткову компенсацію, але ніколи не зможе зайняти повноцінну нішу на ринку.



