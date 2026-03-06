Представитель российского диктатора Дмитрий Песков убежден, что на украинской стороне лежит ответственность за результат переговоров с Россией.

Фото: из открытых источников

"На переговорном треке уже давно настал момент, как сказал Путин, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность — это, по идее, должен быть Зеленский — и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать", — подчеркнул он в комментарии пропагандистским медиа.

По словам Пескова, до тех пор, пока Украина не сделает этот шаг, "ситуация для нее ухудшается изо дня в день".

Ранее в этом году прошло несколько важных раундов переговоров между Украиной, США и Россией. Так, 24 января в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров. 4 и 5 февраля там же прошли следующие встречи в рамках мирных переговоров.

17 февраля в Женеве стартовал первый день трехсторонних консультаций, где спецпредставитель Виткофф сообщил о заметном прогрессе. На следующий день, 18 февраля, прошел второй день переговоров, а после основного раунда секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу.

В Белом доме заявили, что на продолжавшихся 17-18 февраля переговорах в Женеве наблюдался "значительный прогресс" с обеих сторон в вопросах российско-украинского конфликта. 26 февраля в Женеве состоялся еще один раунд переговоров между Украиной и США, где делегации подробно проработали документ, посвященный восстановлению Украины.

