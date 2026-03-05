logo_ukra

Тотальний шок для Путіна все більш очевидний: розкрито страшну поразку Кремля у війні
commentss НОВИНИ Всі новини

Тотальний шок для Путіна все більш очевидний: розкрито страшну поразку Кремля у війні

Попри зростання цін на нафту, РФ навряд чи зможе на цьому заробити, вважає Іван Тимочко

5 березня 2026, 16:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Військовий експерт Іван Тимочко вважає, що Росія може отримати короткострокову вигоду від війни на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту, але повноцінно скористатися ситуацією Кремлю навряд чи вдасться. За його словами, російські марки нафти відрізняються від іранських, і через це Росія здатна отримати лише часткову компенсацію, але ніколи не зможе зайняти повноцінну нішу на ринку.

Тотальний шок для Путіна все більш очевидний: розкрито страшну поразку Кремля у війні

Фото: з відкритих джерел

"З іншого боку, нафта нафтою, але Росії треба зброя вже зараз. І Іран зараз повністю сконцентрується на тому, щоб усю зброю, яку він виробляє, використовувати проти своїх прямих конкурентів. І це, звичайно, для Росії проблема", – наголосив Тимочко.

Експерт також назвав нинішнє зростання цін на нафту та газ у світі спекулятивним процесом, спрямованим на отримання прибутку великими компаніями. Він зазначив, що кризові коливання цін не виникли одномоментно, і що країни ОПЕК поки не знімали обмежень на видобуток нафти.

"Одномоментно такої кризи не могло виникнути у світі. З іншого боку, країни ОПЕК ще поки що навіть не розглядали питання зняття обмежень на видобуток нафти. Якщо вони побачать, що є можливість заробляти й криза чи нестача нафти дається справді в знаки, повірте, вони захочуть заробити й усі обмеження будуть зняті. Те ж саме і США", – додав Тимочко.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський пропагандист Володимир Соловйов спробував пояснити, чому Росія нібито не надає військової або іншої допомоги Ірану у його діяльності на Близькому Сході. За його словами, причиною є бюрократичні перепони між російськими та іранськими відомствами.



