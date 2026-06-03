«Вона летить туди, куди їй казали»: Тарас Чмут підтвердив бойове застосування українських балістичних ракет

Український оборонно-промисловий комплекс, попри надважкі умови, демонструє серйозні технологічні досягнення. Вітчизняні розробники вже вивели на стадію бойового застосування важку балістичну зброю, яка успішно вражає цілі окупантів.

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Деталями цього процесу в інтерв'ю журналістам поділився військовий аналітик і член Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Тарас Чмут. Він підтвердив, що ракети з вагою бойової частини у 800–900 кілограмів уже відпрацювали по ворогу на полі бою. Коментуючи географію ударів, експерт зазначив, що для самої зброї немає різниці, де саме розташована ціль — на тимчасово окупованих землях чи безпосередньо у РФ.

"Я не думаю, що це має якісь значення, — наголосив аналітик, оцінюючи напрямки польоту ракет, — бо ракета летить туди, куди їй казали летіти".

Питання реальної ефективності та точного знищення ворожих об'єктів залишається закритим для детального публічного обговорення. Фахівець закликав орієнтуватися на вже наявні публічні заяви керівництва держави.

"Якщо питання звучить, чи Україна застосовувала українську балістику по Російській Федерації як по ворогу, так, застосовувала, — підкреслив Чмут, нагадуючи про попередні звіти посадовців. — Про це були офіційні повідомлення численних посадових осіб попередні роки".

Він додав, що конкретні параметри, такі як масовість випуску чи масштаби залучення цієї зброї, мають коментувати уповноважені особи. Водночас процес створення таких комплексів в Україні не зупиняється — над ним спільно працює державний та приватний сектори. Проте порівнювати ці масштаби з виробництвом безпілотних літальних апаратів наразі не варто.

"Чи є це щось на потоці як дрони? Очевидно, ні, — резюмував Тарас Чмут, зважаючи на високу наукомісткість виробництва, — бо балістична ракета все ж таки не дрон, а складний технологічний виріб".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна Москва прокоментувала останні повітряні інциденти на північному заході своєї країни. На тлі повідомлень про удари по об'єктах у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області речник Кремля Дмитро Пєсков звернувся до попередніх дипломатичних погроз.