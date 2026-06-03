Украинский оборонно-промышленный комплекс, несмотря на тяжелые условия, демонстрирует серьезные технологические достижения. Отечественные разработчики уже вывели на стадию боевого применения тяжелое баллистическое оружие, успешно поражающее цели оккупантов.

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Деталями этого процесса в интервью журналистам поделился военный аналитик и член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут. Он подтвердил, что ракеты с весом боевой части в 800-900 килограммов уже отработали по врагу на поле боя. Комментируя географию ударов, эксперт отметил, что для самого оружия нет разницы, где именно цель — на временно оккупированных землях или непосредственно в РФ.

"Я не думаю, что это имеет какие-то значения, — подчеркнул аналитик, оценивая направления полета ракет, — потому что ракета летит туда, куда ей говорили лететь".

Вопрос о реальной эффективности и точном уничтожении враждебных объектов остается закрытым для детального публичного обсуждения. Специалист призвал ориентироваться на уже имеющиеся публичные заявления руководства государства.

"Если вопрос звучит, применяла ли Украина украинскую баллистику по Российской Федерации как по врагу, так, применяла, — подчеркнул Чмут, напоминая о предыдущих отчетах должностных лиц. — Об этом были официальные сообщения многочисленных должностных лиц в предыдущие годы".

Он добавил, что конкретные параметры, такие как массовость выпуска или масштабы привлечения этого оружия должны комментировать уполномоченные лица. В то же время, процесс создания таких комплексов в Украине не останавливается — над ним совместно работает государственный и частный секторы. Однако сравнивать эти масштабы с производством беспилотных летательных аппаратов пока не стоит.

"Есть ли это на потоке как дроны? Очевидно, нет, — резюмировал Тарас Чмут, учитывая высокую наукоемкость производства, — потому что баллистическая ракета все же не дрон, а сложное технологическое изделие".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальная Москва прокомментировала последние воздушные инциденты на северо-западе своей страны. На фоне сообщений об ударах по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спикер Кремля Дмитрий Песков обратился к предварительным дипломатическим угрозам.