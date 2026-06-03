«Она летит туда, куда ей сказали»: Тарас Чмут подтвердил боевое применение украинских баллистических ракет

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Недилько Ксения
Украинский оборонно-промышленный комплекс, несмотря на тяжелые условия, демонстрирует серьезные технологические достижения. Отечественные разработчики уже вывели на стадию боевого применения тяжелое баллистическое оружие, успешно поражающее цели оккупантов.
Иллюстративное фото
Деталями этого процесса в интервью журналистам поделился военный аналитик и член Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Тарас Чмут. Он подтвердил, что ракеты с весом боевой части в 800-900 килограммов уже отработали по врагу на поле боя. Комментируя географию ударов, эксперт отметил, что для самого оружия нет разницы, где именно цель — на временно оккупированных землях или непосредственно в РФ.
Вопрос о реальной эффективности и точном уничтожении враждебных объектов остается закрытым для детального публичного обсуждения. Специалист призвал ориентироваться на уже имеющиеся публичные заявления руководства государства.
Он добавил, что конкретные параметры, такие как массовость выпуска или масштабы привлечения этого оружия должны комментировать уполномоченные лица. В то же время, процесс создания таких комплексов в Украине не останавливается — над ним совместно работает государственный и частный секторы. Однако сравнивать эти масштабы с производством беспилотных летательных аппаратов пока не стоит.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальная Москва прокомментировала последние воздушные инциденты на северо-западе своей страны. На фоне сообщений об ударах по объектам в Санкт-Петербурге и Ленинградской области спикер Кремля Дмитрий Песков обратился к предварительным дипломатическим угрозам.