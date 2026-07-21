Воллес розповів про фатальну відмову Ізраїлю допомогти Україні: які наслідки отримав Нетаньягу

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Ізраїль відмовився надавати військову допомогу Україні, побоюючись погіршення відносин із Росією. На його думку, така політика зрештою обернулася проблемами для самої ізраїльської держави.

Беньямін Нетаньягу. Фото з відкритих джерел

Бен Воллес в соцмережі X розповів, що особисто рекомендував уряду прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтримати Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. За його словами, ізраїльська влада відмовилася, пояснивши це небажанням "злити Росію".

"Я рекомендував уряду Беньяміна Нетаньягу допомогти Україні. Ізраїль відмовився, заявивши, що не хоче засмучувати Росію. Тож Росія й надалі витрачала понад один мільярд доларів на іранські дрони. Тепер звичайним ізраїльтянам доводиться мати справу з наслідками рішень Нетаньягу. Від початку вторгнення в Україну Ізраїль приймав усі брудні російські гроші та злочинців. Сумний занепад країни, яка колись була гідною", — заявив Воллес.

Після початку війни Ізраїль неодноразово заявляв про підтримку територіальної цілісності України, однак утримувався від передачі летальної зброї. У 2023 році тодішній міністр закордонних справ Елі Коен заявив, що Тель-Авів менше коментуватиме війну публічно, зважаючи на інтереси країни на Близькому Сході та взаємини з Москвою.

Згодом Ізраїль погодився передати Україні систему раннього оповіщення про ракетні атаки, однак вона не була робоча. Ізраїльська сторона заявляла, що виконала свої зобов'язання, тоді як питання запуску системи залежить від української сторони.

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Також "Коментарі" писали, що новий прем'єр Британії Енді Бернем зробив першу заяву про Україну.